Malaguistas y el Mundial

Marruecos se medirá mañana a España en la Copa del Mundo de Rusia. Un partido muy especial para nuestro consejero consultivo Abdullah Ben Barek.

MCFTV te trae una nueva historia mundialista con Ben Barek, marroquí de nacimiento y español de adopción, como gran protagonista.

Aquel primer partido

“Es la segunda vez que Marruecos va a jugar contra España. Una, cuando yo era jugador, la España de Di Stéfano, de Puskas, de Gento, de Santamaría… Aquel equipazo. Nos ganaron en Casablanca y en Madrid perdimos 3-2”.

El gol del cojo

“Antes del partido en Madrid tuve un tironcito y no pude decirles que estaba lesionado porque iban a decir que, a lo mejor, no quiere jugar contra España puesto que estaba jugando con el Málaga. Me callé, jugué todo el partido y marqué el gol”.

México 86

“Vivir un Mundial es una cosa extraordinaria, yo gracias a Dios lo he vivido. No como jugador, pero sí como director técnico de los equipos nacionales de Marruecos en el 86, en México. No se puede explicar bien todo lo que es un Mundial”.