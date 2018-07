Patricia Mascaró, goles y experiencia para el Málaga CF Femenino

- Publicidad -

Patricia Mascaró (Palma de Mallorca, Mallorca, 22/05/1989) es el segundo fichaje del Málaga CF Femenino en Primera División. La mallorquí llega la capital de la Costa del Sol con una amplia experiencia en Liga Iberdola. Procedente del Madrid CFF, la delantera ha anotado en la pasada temporada un total de 7 goles. Desde el 2012 hasta el 2015, militó en las filas del Rayo Vallecano hasta que pasó a formar parte del conjunto Madrid Femenino.

La nueva delantera blanquiazul se caracteriza por su versatilidad en el campo y su buena sintonía con el esférico para sumar goles.

Declaraciones Patricia

Objetivos

“Llego a Málaga con el objetivo de aportarle al equipo mi experiencia, marcar muchos goles y, sobre todo, dar lo mejor de mí misma”.

Referencias

“He estado siguiendo al Málaga esta temporada. Siempre he querido que me entrenara Antonio Contreras y en cuanto vi la oportunidad, no lo dudé. Estoy súper contenta porque no me quería retirar sin entrenar con él”.

Características

“Soy una jugadora muy competitiva y me gustaría seguir aprendiendo aquí en el Málaga”.