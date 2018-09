Carlos Tello lanza un dardo a la afición: “Tenemos menos de 200 socios, es una vergüenza”

- Publicidad -

El entrenador del Vélez Club de Fútbol, Carlos Fernández Tello, dio su opinión el pasado fin de semana y lanzó un dardo a la afición del club. Lo hizo tras el empate ante el Torremolinos, un partido disputado ante apenas 300 espectadores, en un ambiente gélido y desangelado. Algo que no entiende el técnico veleño.

Y es que Tello está pasando muchas dificultades esta campaña a la hora de trabajar. “Estamos en un municipio con muchos equipos de fútbol. Esto nos hace que tengamos que entrenar fuera, ya que si nos queremos quedar en el Vivar Téllez, no podemos. Porque si entrenamos a las 19:30, hay equipos que esperan para empezar ellos; y si empezamos a las 21:00, a las 22:30 ya tenemos que irnos porque cierran la instalación”.

Es por ello, y por otras cosas, que Tello hable de que “el Vélez está generando unas cosas que no es lo que hablamos. Nosotros hablamos de que iba a ser una temporada muy complicada.

Estamos teniendo muchos hándicap a la hora de entrenar y si pretendemos que con una plantilla tan corta estemos arriba, estamos muy equivocados”.

Además, señala, “mis jugadores están muy exigidos. Pero a mí se me caen los palos del sombrero cuando veo que no llegamos ni a los 200 socios. Eso es una verdadera vergüenza. Un municipio con 80.000 habitantes y que no se lleguen a 200 socios es una verdadera vergüenza. No sé qué queréis. Si queréis que estemos primeros para haceros socios, eso es imposible. ¿Dónde estaba la gente? Creo que en la playa no. Yo he sido entrenador del Vélez y la grada estaba llena. ¿Dónde está esa gente? No se han ido ni se han muerto. Así se te quitan las ganas de trabajar”.

Claro y conciso. Así fue Carlos Fernández Tello. Un técnico que ya dio su primer aviso esta temporada.