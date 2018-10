Iván Rodríguez: “Aprovecho cada minuto para hacerlo lo mejor posible”

- Publicidad -

El lateral derecho del Málaga CF compareció en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino del martes y habló sobre el trabajo constante de la plantilla bajo las órdenes de Muñiz: “Es muy exigente y eso se agradece”.

Dos partidos como titular

“Me he sentido bastante cómodo con el equipo en estos dos partidos y aprovechando cada minuto que pueda jugar y hacerlo lo mejor posible”.

- Publicidad -

Racha positiva

“Lo veo bien, se están haciendo bien las cosas y ojalá esta dinámica la mantengamos durante mucho tiempo. Hemos conseguido tener un grupo bastante fuerte. Yo lo he vivido también desde fuera y ahora estoy dentro. Trabajamos las dos situaciones y eso hace que el que entre de fuera no se note apenas”.

Trabajo y exigencia por parte del entrenador

“Todos los años hay que trabajar, pero Muñiz es muy exigente y eso se agradece”.

Desde la cantera hasta el primer equipo

“Siempre te compensa porque al final estás en el Málaga que es tu ilusión desde pequeño. Nada es fácil y más para un chaval de cantera que tiene que pasar por muchos momentos hasta llegar arriba, pero ahora estoy saboreando mucho todo eso”.

Características como futbolista

“Me considero defensivamente bastante sólida y también me gusta mucho subir al ataque. Siempre me he fijado en Dani Alves”.

Diferencias entre la Segunda y Tercera División

“Te encuentras con futbolistas de más calidad, equipos muy cerrados, trabajados, pero estando en el Málaga y con los compañeros que tengo alrededor todo es más fácil”.

Harper

“El que lo conozca sabe que era un futbolista increíble y que en cualquier momento podía sucede. Como muchos futbolistas que están en el filial, solo hay que darle la oportunidad y lo van a aprovechar”.

Sobre el tanto del RC Deportivo

“Es un balón que viene de una segunda jugada, de un córner que rechaza y la defensa estaba un poco descolocada. No salimos muy bien, yo no me fijo que está detrás Bergantiños y puso el balón”.

Pensando en el Albacete

“Siempre vemos los partidos y los analizamos, pero como ya está tan cerca el partido del viernes hay que dejarlo atrás. Sacamos un buen punto en A Coruña y ya pensamos en el partido de este viernes”.

Luis Hernández, un referente

“Está al lado mía y se notan las correcciones y estar encima de ti se nota mucho a la hora de subir arriba. Que te ayuden y te digan por dónde moverte es bueno. Creo que a Pau, que también es nuevo en esta categoría, le irá también bien Luis”.

Consejos para jugar en la primera plantilla

“Que no me complique y que juegue como sé y así no tendré ningún problema. Si sirves para esto, no tienes que tener dificultad a la hora de jugar y con Muñiz todo es más fácil”.