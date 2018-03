La Diputación invita a los medios de comunicación a dar mayor visibilidad a la mujer en la información deportiva

- Publicidad -

La Diputación promueve que las mujeres tengan más visibilidad en el ámbito deportivo a través de programas de concienciación e iniciativas como la mesa redonda celebrada hoy con la colaboración de la Asociación de la Prensa Deportiva de Málaga. En el encuentro han participado responsables de medios de comunicación y periodistas en ejercicio junto a destacadas deportistas, quienes han relatado su experiencia en un terreno de juego donde la información sobre los deportes masculinos es ampliamente mayoritaria.

Los testimonios de las atletas pusieron de relieve una situación que requiere un esfuerzo conjunto de administraciones, medios de comunicación, clubes y deportistas por corregir la marginación que pueda sufrir el deporte femenino en el plano informativo. Al mismo tiempo, también pusieron de manifiesto los avances que se han producido en los últimos años gracias al palmarés deportivo de muchas de ellas, que supera al de los hombres en ciertas disciplinas, y que sigue mejorando gracias al auge de la práctica deportiva en nuestro país.

La jornada celebrada hoy forma parte del programa ‘Más deporte, Más mujer’, con el que la Diputación provincial ha logrado el compromiso de los medios de adherirse al decálogo de buenas prácticas periodísticas en el ámbito del deporte elaborado por el Consejo Superior de Deportes. Al mismo tiempo, los ha invitado a sumarse a la campaña 12 meses, 12 mujeres, con la que el ente supramunicipal quiere ampliar la presencia de una mujer en el ámbito deportivo en prensa escrita, medios online, programas de radio y espacios televisivos.

En el encuentro dirigido a técnicos, entrenadores y representantes del clubes han participado, entre otros, Theresa Zabell, doble campeona olímpica; Jorge Vilda, seleccionador nacional de fútbol femenino; Alhambra Nievas, mejor árbitro del mundo de rugby; Dana Cervantes, nueve veces campeona de España en salto con pértiga y Paqui Bazalo, oro paralímpico.

Al acto, moderado por las periodistas Cristina Mena y Laura Pérez, acudieron los directores de Diario Sur, Manuel Castillo; Málaga Hoy, Antonio Méndez; RTVA Málaga, Carmen Beamonte; Canal Málaga RTV, Vanesa Martín; Cadena SER Málaga, Javier García Beberide y la jefa de Deportes de Onda Cero Málaga, Isabel Sánchez.

El presidente de Diputación, Elías Bendodo, afirmó que “se puede dar más visibilidad a las mujeres deportistas legislando, pero lo importante es educar y concienciar”. Según dijo, el objetivo final del encuentro celebrado en el Hotel Sercotel Málaga, es “decir a los medios de Málaga que dediquen más espacio a informar de esto. Es un error imponerlo por ley o listas cremallera”.

Por su parte, la regatista Theresa Zabell añadió que a ella se le reconocieron los oros en Barcelona 92 y Atlanta 96, siendo la única española en revalidar un título olímpico. “No era fácil entonces y ahora tampoco lo es. Me gusta ser positiva y tenemos que valorar lo que se ha hecho hasta ahora, que es mucho”.

La deportista malagueña tenía marcas para ir a las Olimpiadas de Los Ángeles 84, pero no pudo porque la vela femenina no estaba en el programa olímpico. “Había muy pocas mujeres en las olimpiadas y solo en determinados deportes, pero se ha avanzado y ahora son el cincuenta por ciento. Quedan otros terrenos por conquistar, como que haya más técnicas, más árbitras y la batalla de la comunicación”, apostilló.

Alhambra Nievas, por el contrario, describió que “me siento un bicho raro. No me quejo de la visibilidad de mi carrera y de mi historia. Pero no voy a quedarme en un caso aislado, ya que estamos en una sociedad machista y eso afecta a todos los ámbitos”. En su opinión, “la gran cuota que se da al deporte rey está limitando al resto de deportes y yo soy partidaria de que se regule por ley”.

Jorge Vilda opinó que “el papel de la selección es muy importante, ya que todo lo que hacemos es un referente para las niñas que están practicando este deporte. En el fútbol femenino tenemos la suerte de que ha entrado un patrocinador y hemos conseguido hacerlo más visible, ya que se retransmiten en directo todas las semanas 3 ó 4 partidos”. Por el contrario, “lo que si necesitamos en el deporte son más mujeres formadas como entrenadoras, árbitras o directivas”.

Asimismo, Dana Cervantes recordó que fue pionera en un deporte olímpico en el que había pocas mujeres, como es el salto de pértiga. “Vivimos en una sociedad que tiene muchos problemas de igualdad y el deporte no se ha librado. Hay una lucha transversal y hay que cambiar la mirada que se tiene hacia el deporte femenino”, detalló la pertiguista, quien recalcó que “hace 25 años las mujeres practicaban muy pocas modalidades del atletismo”.

Paqui Bazalo añadió que “los paralímpicos existimos cada cuatro años, cuando ganamos un montón de medallas. Cuando gané un oro en el 92 tuve que llamar a mi madre para que avisara a Diario Sur, a pesar de celebrarse los Juegos en España, y fui portada del periódico. De todas formas, gracias a la prensa de mi ciudad pude desarrollar mi carrera deportiva; pero la igualdad está aún pendiente”.

En cuanto a los representantes de los medios, Carmen Beamonte afirmó que “cuesta mucho visualizar a la mujer en los medios de comunicación, pero se van poniendo peldaños para romper el techo de cristal, aunque aún queda mucho por hacer”. Informó que en Canal Sur Radio fueron pioneros hace un lustro en poner en antena un programa sobre mujeres deportistas e intentan incorporar mujeres en sus tertulias deportivas.

Según Manuel Castillo, “las cuatros deportistas que están aquí sentadas han sido portadas de Sur, que siempre ha apoyado el deporte femenino”. Añadió ser más empático con esta cuestión porque en su etapa de entrenador de un equipo femenino “sufrí la falta de financiación por la poca visualización que teníamos en los medios”. En su opinión “quizá sea más patente en la radio y la televisión por la presión de la audiencia. Soy partidario de la discriminación positiva para poder tomar medidas en apoyo de la mujer en el deporte y que, por ejemplo, los medios públicos le dediquen una cuota mínima”.

Para Javier García Beberide, “al final es un problema de audiencia y de patrocinios. Pero creo que estamos de enhorabuena porque los tiempos están cambiando y vamos en la buena dirección. Los medios tenemos mucha responsabilidad en intentar cubrir más y mejor el deporte femenino, en el que cada vez hay más éxitos”.

También Vanesa Martín concluyó que “hay una falta de reflejo de la realidad en el deporte femenino; pero se aprecia un cambio, que es lento, pero imparable”. Añadió que “tenemos que ser los medios los que tomemos la iniciativa para cambiar, antes de que la legalidad nos obligue con planes de transversalidad. En algunos casos, estamos muy presionados por la audiencia porque se demanda fútbol masculino, pero tenemos la obligación de reeducar en estos ámbitos”.

Isabel Sánchez recalcó que “si no le damos apoyo a la mujer deportista, no tiene visibilidad y no llega la financiación que necesita. Ya que tenemos el altavoz, debemos darle el hueco que se merecen”. Además, desde el punto de vista personal esperó que haya una evolución de los compañeros periodistas que “ven ahora a las informadoras de deporte “como bichos raros. Espero que con el tiempo sean ellos los bichos raros”.

Por último, Antonio Méndez apostilló que “en esta ciudad tenemos el Málaga CF, el Unicaja y el tercer equipo que más sale en mi medio es de balonmano femenino, Rincón Fertilidad. No podemos ir en contra de la audiencia. La mujer no creo que tenga ese problema, sino más bien de dar visibilidad a los deportes que no son fútbol: cuando hay campeones da igual que sean hombres o mujeres”.

Este acto fue una iniciativa impulsada por el Servicio de Deporte de la Diputación Provincial de Málaga dentro del programa Más Deporte, Más Mujer, cuyo principal objetivo es empoderar a la mujer en el deporte haciendo visible sus logros en el ámbito deportivo; aumentando la participación de la mujer en la práctica deportiva en la provincia malagueña y promoviendo un estilo de vida saludable en todas las etapas vitales.