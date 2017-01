El municipio de Vélez-Málaga ya anuncia su Semana Santa con la Virgen del Amor como protagonista

15.1.2017 - 13:54 - Redacción

E n un solemne acto celebrado en el Teatro del Carmen de Vélez-Málaga, ha tenido lugar esta mañana de domingo el descubrimiento del arte oficial de la Semana Santa de Vélez-Málaga, obra del artista veleño Carlos Ariza Recio que por segunda vez da color a la semana mayor de la capital de Axarquía.

El cartel está dedicado a la Cofradía de Jesús del Ecce-Homo y del Amor, que este año celebra su 25 aniversario. Destacar que esta Cofradía del Martes Santo recibió los Estatutos de su Fundación el 14 de enero de 1992.

El autor se ha mostrado emocionado tras los numerosos aplausos que ha recibido tras el descubrimiento del cartel que ha sido bien recibido por el mundo cofrade que se encontraba en el teatro. Ariza ha manifestado su orgullo por dar color por segunda vez a la Semana Mayor veleña así como su gran vinculación con la Semana Santa veleña en general. Recordar que Carlos Ariza ya anunció la Semana Santa Santa veleña en el año 2011 con la Cofradía de Jesús Orando en El Huerto.

El cartel número 52 de la semana Santa veleña está minuciosamente trabajado y tiene como protagonista principal a la Virgen del Amor en una mágica noche. No faltan en la obra la popular Caña de la Cofradía del Barrio, el velillo, pañuelo minuciosamente bordado y una Corona, símbolos indiscutibles de la popular Cofradía del Barrio de Los Olivos. La protagonista del cartel, la Virgen del Amor, saldrá por primera vez en procesión por las calles de Vélez-Málaga la noche del Martes Santo. “He querido homenajear al Cristo en la campana por su 25 aniversario y a nuestro hermano y amigo Manuel Hijano Conde”, dijo Ariza.

“El día que me enteré que Carlos iba a ser el autor del Cartel estaba como loco porque, claro, era mi Cofradía”,confesó el presentador

El autor ha sido presentado por su yerno, Javier Linares, archivero de la “Cofradía del Barrio” quien ha destacado no solo la faceta pictórica de Ariza sino también la familiar destacando “ser un gran padre de familia y fantástico abuelo”. “El día que me enteré que Carlos iba a ser el autor del Cartel estaba como loco porque, claro, era mi Cofradía”, confesó el presentador. “Si tuviera que definirlo como artista lo haría como ‘apretao’ hasta que no está como él quiere no lo deja”.

Finalmente, el alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, ha destacado la valía a nivel nacional del cartel del autor así como de la Semana Santa veleña, cita que tendrá lugar a partir del 9 de abril cuando llegue el Domingo de Ramos. “Sois las distintas Cofradías las que hacéis que nuestra Semana Santa cruce nuestras fronteras”, ha expresado el alcalde, destacando la labor de la Agrupación y de todas y cada una de las Cofradías. Ferrer ha destacado, asimismo, que la obra es un orgullo para la Cofradía del Ecce-Homo y la Semana Santa veleña.

El cartel se exhibirá en la próxima edición de la Feria Internacional del Turismo (FITUR).

La velada ha sido amenizada por la actuación de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de la Caridad, recientemente escudo de Oro de la ciudad veleña, y que ha recibido numerosos aplausos por su magnífica actuación y un recuerdo del acto.