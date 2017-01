El PSOE se posiciona en contra de que “el PP vuelva a meter la mano en el bolsillo de los pensionistas” con nuevos copagos farmacéuticos

17.1.2017 - 16:44 - Redacción

Los parlamentarios andaluces del PSOE, María de las Nieves Ramírez y Francisco Vargas, a lo largo de una visita a Vélez-Málaga junto al alcalde Antonio Moreno Ferrer y la secretaria general del PSOE local, Salomé Arroyo, y a Rincón de la Victoria junto a la alcaldesa Encarnación Anaya, han mostrado hoy el rechazo del PSOE a que “el PP vuelva a meter la mano en el bolsillo de los pensionistas” con los nuevos copagos farmacéuticos anunciados por la ministra de Sanidad.

En este sentido, han alertado de que un aumento de los copagos afectaría a unos 3.500 pensionistas de la ciudad de Vélez-Málaga y a unos 2.000 en Rincón de la Victoria, algo que han considerado sería “una muestra más de cómo el PP sigue machacando a nuestros mayores”.

Así, los socialistas han mostrado su rechazo al copago impuesto por el PP como contrapunto a las políticas sociales que el PSOE ha venido defendiendo y poniendo en práctica durante los años de la democracia. “Hemos exigido y vamos a seguir exigiendo la derogación del decreto que permite los copagos farmacéuticos y sanitarios para además recuperar el modelo de sanidad universal, pública, gratuita y de calidad que en España teníamos antes de que entrara a gobernar el PP”, han dicho.

Desde el PSOE han mostrado su “rotundo rechazo” a que los copagos sean una barrera para acceder a los medicamentos, ya que según estudios recientes del Ministerio de Sanidad, el 5,2% de los españoles han abandonado el tratamiento médico por falta de recursos económicos, 2,4 millones de personas. En el caso de aquellos ciudadanos con enfermedades crónicas el porcentaje asciende al 15%, “la situación real que ofrecen los copagos, que suponen un perjuicio claro para las familias”.

Los socialistas han recordado que hace muy poco el PP de Andalucía en el Parlamento se negó a respaldar una iniciativa del PSOE para pedir que se suprimiesen los copagos farmacéuticos. “Sabía bien lo que votaba el PP ese día en el Parlamento y lo hizo de la mano de Podemos, que también rechazó respaldar que se eliminaran los copagos. Los socialistas estamos totalmente en contra de los copagos farmacéuticos. Los estamos desde que en 2012 Mariano Rajoy impuso que por primera los pensionistas tuvieran que pagar por sus medicinas y estaremos en contra de cualquier otro copago que se plantee”, han subrayado.

“El PSOE no va a apoyar medidas injustas y que afectan a los más vulnerables, como es el incremento del copago farmacéutico a un colectivo tan castigado por la crisis económica como es el de los pensionistas. Un colectivo que se ha echado a los hombros el sostén económico de sus familiares en dificultades y que, además, con la inflación disparada al 1,5% en diciembre, ha visto reducida su pensión por primera vez desde 2012. No sólo el Gobierno no garantiza el poder adquisitivo de nuestros pensionistas y sigue metiendo la mano en la hucha de las pensiones sino que además, ahora quiere que paguen más por sus medicamentos”, han denunciado.

Finalmemente, desde el PSOE han asegurado que “el verdadero ahorro y la eficiencia no se consigue metiendo la mano en el bolsillo de nuestros mayores, se consigue con una correcta financiación de nuestro sistema de salud como reclama Andalucía y con medidas como la subasta de medicamentos que ha puesto en marcha la Junta”, haciendo referencia a que la Junta de Andalucía les ha ahorrado a los andaluces más de 413 millones de euros con la subasta de medicamentos “que el PP ha intentado tumbar por todos los medios”.

“Los socialistas exigimos al Gobierno que no cargue más sobre los hombros de los pensionistas y que sean las industrias farmacéuticas las que dejen de ganar tanto dinero. Los socialistas nos oponemos a que el PP les apriete más el cinturón a los pensionistas obligándoles a pagar aún más por sus medicinas. Nos oponemos frontalmente al incremento del copago farmacéutico que solo en la provincia de Málaga afectaría a más de 70.000 pensionistas”, han concluido.