¿Quieres Certificar el nivel B2 o el C1 de inglés en 2017?

26.1.2017 - 11:52 - Redacción

Muchas son las personas que cada año buscan aprobar el examen pertinente para el Certificate in Proficiency English, y adquirir no sólo los conocimientos de este último y más exigente prueba de nivel, sino también el título que certifique la oficialidad del mismo: y es que estamos hablando de una prueba de nivel oficializada por una universidad como la de Cambridge, con la cantidad de posibilidades pertinentes que este ofrece de cara al sector laboral y personal.

Por muy bien que domines el idioma, el preparar un examen de estas características por tu cuenta no es quizás la mejor de las ideas

Sin embargo, y por muy bien que domines el idioma, el preparar un examen de estas características por tu cuenta no es quizás la mejor de las ideas, ya que estamos manejando el nivel más alto de todos certificado por una institución oficial, lo cual lo acerca casi a la maestría de dicho idioma, y por supuesto lo coloca en el primer escalafón de nivel de inglés en cuanto a lenguas extranjeras ante una prueba ya sea personal, social o profesional por parte de un gran número de empresas e instituciones, ya que no hay nada superior que certifique de forma oficial un nivel mayor en cuanto a conocimientos de todo tipo relacionados con el inglés.

Un gran prestigio con certificado oficial incluído



El reconocimiento de dicha prueba por las organizaciones mencionadas anteriormente, le otorga un mayor prestigio si cabe a esta prueba de nivel, que como bien hemos mencionado, equivale en nuestro país a un C2 en el idioma, lo más cercano a la perfección. Evidentemente, esta no es tarea fácil, y para poder asegurarte un resultado positivo de cara a dicho examen, deberás de practicar, y mucho, las diferentes pruebas que en él se exponen, y la metodología de esta prueba de conocimientos concreta, la cual y para suerte de muchos, siempre sigue una estructura legal establecida, y muy parecida a los exámenes anteriores, por lo que se puede practicar perfectamente la prueba de proficiency con los modelos de exámenes de anteriores convocatorias, y prepararte en base a ello.

Sin embargo, esto no es suficiente: necesitarás el apoyo de un profesional, o al menos el de un experto ya titulado en dicho campo, que pueda corregirte de ser necesario, y darte las pautas técnicas necesarias como para poder ayudarte a llegar al éxito. Evidentemente, si dicha persona tiene por lengua materna el inglés, y se ha graduado en la universidad de Sydney, será un profesor mucho más eficaz que otros. Sin embargo, este tipo de ayuda de gran calidad tan solo podrás encontrarla dentro de centros especializados en exámenes de certificados de idiomas y pruebas de nivel similares, así como academias especializadas en inglés, etc.

El resultado debe de ser un perfeccionamiento casi idílico de los cuatro grandes grupos de conocimientos sobre los que se valorará en la prueba de proficiency si realmente has adquirido un nivel de C2 en inglés, los cuáles son, cómo no: Reading, Writing, Listening y Speaking. Superar estas cuatro partes del examen, hará que estés mucho más cerca de obtener tu título, que certifique tus logros en cuanto al aprendizaje de este idioma como segunda lengua.