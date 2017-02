“La Junta de Andalucía va a ayudar al tranvía de Vélez igual que al de Jaén (PP), que Bonilla no haga demagogia”

7.2.2017 - 13:37 - Redacción

La concejala socialista Ana Campos ha asegurado hoy en CADENA AXARQUÍA FM no entender la postura de Francisco Delgado Bonilla con el tranvía de Vélez-Málaga tras el compromiso de la Junta de Andalucía compromiso económico de la Junta que permitirá la reactivación del tranvía de Vélez-Málaga. Según Campos, la Junta también va a apoyar al tranvía de Jaén, donde gobierna el PP.

“Bonilla solo hace demagogia, que no distinga de colores ni de ideologías políticas”, ha dicho Campos asegurando que el problema de Delgado Bonilla es que no sabe negociar y así lo ha demostrado no solo con el tranvía sino también con otras actuaciones como el semienlace de Caleta de Vélez. “Desde la Junta de Andalucía no se miran los colores, se miran las necesidades”, ha dicho Campos en CADENA AXARQUIA FM.