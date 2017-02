El PSOE lanza una campaña para desmontar los intentos de manipulación del PP andaluz sobre la tributación de las herencias en la región

14.2.2017 - 17:17 - Redacción

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, Cristóbal Fernández, ha anunciado hoy una campaña de los socialistas para informar sobre la reforma del Impuesto de Sucesiones en la región, explicar el compromiso del gobierno de Susana Díaz en materia fiscal con los malagueños y malagueñas y para “desmontar los intentos de manipulación del PP andaluz sobre la tributación de las herencias”, ha dicho en rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por la parlamentaria andaluza Beatriz Rubiño y la viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Estefanía Martín Palop.

Así, Fernández ha explicado que, gracias al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos en el Parlamento andaluz, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se ha reformado en la Comunidad Autónoma para lograr una mejor distribución de la carga fiscal, adaptado a la realidad social y económica actual y manteniendo su carácter progresivo. “Ha habido dos cambios concretos y sustanciales, la deducción automática al 99% en herencias o donaciones de explotaciones agrarias para facilitar el relevo generacional en este sector clave de la economía andaluza aún cuando no sea la agrícola su principal actividad y, por otro lado, nuevas reducciones por herencia de vivienda habitual para parientes directos, que van desde un 95% para inmuebles con valor superior a los 242.000 euros al 100% para aquellas que valgan menos de 122.606 euros”, ha dicho. “Prácticamente, aquellas personas que hereden una vivienda habitual, desde el 1 de enero no pagarán casi nada”, ha añadido.

Además, en una segunda fase de aplicación de las reformas sobre el impuesto de Sucesiones, se ha ampliado el mínimo exento de tributación para las herencias de parientes directos hasta los 250.000 euros, antes fijado en 175.000 euros. Existe una reducción adicional en la tributación de 200.000 euros para las bases imponibles entre 250.000 y 300.000 euros.

“Susana Díaz y el PSOE de Andalucía nos presentamos a las elecciones con tres compromisos concretos en material fiscal, bajar en dos puntos el tramo autonómico del IRPF, la devolución del céntimo sanitario a los transportistas y la modificación del impuesto de Sucesiones y ya están cumplidos por parte el ejecutivo andaluz”, ha dicho. “El Gobierno de Andalucía da oxígeno a las clases trabajadoras y a las clases medias y garantizamos la continuidad de la actividad agraria, por lo que la reforma del impuesto de sucesiones es justa y progresiva”, ha manifestado.

Frente a esta situación, Fernández ha criticado la actitud del PP andaluz al llevar “demasiado tiempo engañando, manipulando y mintiendo a los andaluces sobre el Impuesto de Sucesiones, el 93% de los andaluces que han heredado durante 2015 no han tenido que pagar nada a la administración autonómica por este impuesto y, a partir de este año, las cantidades serán inferiores y menores”, ha lamentado, al tiempo que ha recordado que las renuncias a las herencias no han sido motivadas por el impuesto, sino por las deudas hipotecarias que tenía el o la fallecida que los herederos no podían asumir como consecuencia de la crisis económica. “Si el PP quiere la supresión total de este impuesto debería pedirlo a quién realmente tiene la competencia y no lo ha hecho, el Gobierno de Rajoy, que, a su vez, debería compensar a las Comunidades Autónomas mientras sube el IVA, el IRPF, implantaba el copago y metía la mano en los bolsillos a los emigrantes retornados o aprobaba una amnistía fiscal para grandes defraudadores“, ha concluido.

Reforma del Impuesto de Sociedades



La campaña socialista recuerda que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) es un impuesto social que grava el lucro por haber recibido gratuitamente unos bienes sin haber desempeñado un esfuerzo personal para conseguirlos, del que están exentos el 93% de los andaluces por las bonificaciones que aplica la Junta de Andalucía. Durante el ejercicio 2015 el número de declarantes por este impuesto fue de 267.553, de los que solo 19.487 tuvieron que pagar por el impuesto. Un total de 248.066 herederos tuvieron que liquidar el impuesto, pero no tuvieron que pagar nada.

Recuerdan que la renuncia a la herencia es un fenómeno marginal

Por otro lado, recuerdan que la renuncia a la herencia es un fenómeno marginal. En Andalucía, el porcentaje de renuncias declaradas por los Notarios es de media solo el 1,4% de las defunciones acaecidas al año: 3.872 frente a 266.008 entre 2011 y 2014. En comunidades donde gobierna el PP como la de Madrid, se produjeron 4.120 renuncias en 2015 y 3.118 renuncias de enero a septiembre de 2016. En Cantabria, también renunciaron a su herencia 477 herederos en 2015 y 367 de enero a septiembre en 2016. En ambas comunidades hay una bonificación del 99% de la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.