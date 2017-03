El PSOE reclama más implicación económica de la Diputación en el 30 aniversario de la Fundación María Zambrano y con el próximo Congreso Internacional sobre la filósofa

1.3.2017 - 13:10 - Redacción

Los diputados provinciales Antonio Yuste y Luis Guerrero, el alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno, y la concejala socialista Cynthia García, han lamentado hoy que el PP en Diputación se haya negado a aumentar la financiación de la Fundación María Zambrano de los 30.000 euros actuales hasta los 100.000 euros en el año en el que se cumple el 30 aniversario de su fundación y en el que además se celebrará el importante Congreso Internacional sobre la filósofa malagueña.

“Queremos que 2017 sea un año importante para la figura de María Zambrano y para Vélez-Málaga por eso nuestra enmienda al presupuesto de la Diputación. Pese a la negativa del PP, los socialistas seguiremos luchando para que esta asignación presupuestaria alcance los 100.000 euros; un incremento que se hace necesario de cara al Congreso Internacional que la fundación organiza, para que su alcance esté a la altura de la importancia de la pensadora malagueña”, ha dicho Guerrero.

Además, el PSOE ha propuesto que la Diputación “arrime el hombro” en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, iniciativa que ha contado también con la negativa del PP. Entre las propuestas planteadas, los socialistas instaban al equipo de gobierno a crear un servicio específico de Memoria Histórica y Democrática para recuperar la memoria democrática en relación con la Guerra Civil y la dictadura franquista, una etapa a la que está ligada la figura de María Zambrano, exiliada franquista.

También solicitaban los socialistas la creación de una Mesa Técnica y una Mesa de Participación provinciales en materia de Memoria Histórica y Democrática, que cuente con la participación de las asociaciones provinciales de la memoria histórica y contra el olvido y el silencio, entre las que se encontraría la Fundación María Zambrano, “quien sufrió más de cuarenta años de exilio”; a la creación de una Aula Itinerante de Memoria Histórica y Democrática para organizar, en colaboración con las asociaciones y colectivos de memoria histórica, y los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes actividades encaminadas a la dignificación, reparación y rehabilitación de las víctimas.

Igualmente, Guerrero ha expuesto la necesidad de que la Diputación impulse la firma de un convenio de colaboración en materia de intervenciones en fosas de víctimas de la Guerra Civil en Málaga con otras administraciones; a que firme un convenio con la Administración de Justicia para la digitalización de los fondos correspondientes al antiguo Juzgado Togado Militar Nº 24 que fueron trasladados al Archivo Territorial Segundo de Sevilla, y de los que se encuentran en Almería para facilitar el estudio de los juicios sumarísimos organizados por la represión franquista; a la creación de la colección ‘Málaga Memoria Histórica y Democrática’, mediante el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA), donde se incluyan estudios relacionados con la materia en la provincia, y a revitalizar y relanzar el proyecto de “Memoria de Málaga” mediante la activación del portal malagamemoria.es y las páginas de las redes sociales que fueron eliminadas.

“Los socialistas no vamos a renunciar a que la Diputación se implique en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Tenemos claro que sólo a través de la reparación del daño a las víctimas conseguiremos una sociedad en la que estos hechos no se vuelvan a repetir. La concordia se alcanza con la memoria y no con el olvido”, ha concluido el diputado.

Por su parte, el alcalde socialista de Vélez-Málaga, Antonio Moreno, ha reiterado la petición al equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga para que apoye económicamente las actividades de la Fundación María Zambrano, en su condición de presidente de la institución veleña. Moreno ha destacado que Elías Bendodo, presidente de la Diputación, no puede seguir dándole la espalda a la Fundación María Zambrano, que celebra este año el 30 aniversario de su creación. “Esperamos y deseamos que el PP recapacite y nos ayude en poner en valor la vida y obra de María Zambrano desde la Diputación, y que se involucre en las actividades”, ha dicho.