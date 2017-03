Ciudadanos Rincón de la Victoria advierte que el Ayuntamiento incumple la norma de estabilidad presupuestaria en más de 3 Millones de euros

7.3.2017 - 9:20 - Redacción

Elena Aguilar, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos de Rincón de la Victoria, ha indicado que el optimismo que muestra el Equipo de Gobierno respecto de los resultados económicos de 2016 es prematuro y excesivamente optimista, ya que se queda en la superficie y obvia decir a los ciudadanos la situación real de arcas municipales.

“Es una interpretación interesada lo que el equipo de Gobierno ha presentado a los vecinos de Rincón de la Victoria. El concejal de Hacienda ha aplicado el teorema del punto gordo para unir los resultados contables con los financieros para que le salgan las cuentas”, ha añadido Elena Aguilar.

“Moreno está mostrando a los vecinos una situación contable en una mano y escondiendo la realidad financiera y de tesorería en la otra, porque olvida mencionar que este Ayuntamiento sigue incumpliendo la regla de gastos en cuatro millones y también la norma de límite de deuda que supera en más de siete millones de euros sobre lo que ingresa el Consistorio, por lo que no tendremos acceso a nueva deuda en tanto en cuanto no se cumpla esta norma y esto puede poner en aprietos importantes a la tesorería municipal”, ha explicado la edil.

“A pesar que el equipo de Gobierno nos enseña un superávit de cuatro millones de euros, no muestra en la otra mano los cuatro millones de euros correspondientes a la ayuda por el empadronamiento, desde 2011 a 2016, reconocido como derecho de cobro en el IBI, y que procede dotar créditos presupuestarios para compensarlos. El concejal de Hacienda y sus socios de gobierno también esconden un millón de euros de facturas sin contabilizar y que aparece gastado sin consignación presupuestaria”, ha apostillado.

“Tampoco cuenta el equipo de Gobierno en su nota de prensa que la deuda comercial, la que se tiene con los proveedores de bienes y servicios, asciende a casi 15 millones de euros y que está asfixiando al tejido empresarial. Además hay que sumar los 109.000 euros en facturas sin contabilizar del APAL de Deportes, 1.000 euros de la APAL de la Cueva del Tesoro y 6.000 del APAL Delphos”, ha detallado Aguilar.

Finalmente, la portavoz de Ciudadanos ha indicado que “el Ayuntamiento también está incumpliendo la norma de estabilidad presupuestaria en más de tres millones de euros y no tiene ningún plan para salvar esta situación porque en el caso de no poder aumentar los ingresos, que no es lo que parece según los presupuestos que presenta el equipo de gobierno para 2017, sólo podrían tocar tres partidas presupuestarias de gasto: las que se refieren a la partida de personal, inversiones en bienes corrientes e inversión en bienes reales. Dado que no es probable que toquen la partida de personal, la única opción es reducir las inversiones en bienes y servicios en más de tres millones de euros”.