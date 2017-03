El PSOE denuncia que en Málaga las mujeres cobran casi 500 euros al mes menos que los hombres

7.3.2017 - 9:10 - Redacción

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, junto a la secretaria de Igualdad del PSOE de Málaga, Fuensanta Lima, ha denunciado hoy ante la conmemoración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de las Mujeres que la brecha salarial en Málaga lleva a una mujer a cobrar 472 euros al mes menos que un hombre, una situación que, como han señalado, viene agravada por las políticas del PP en los últimos años. “Desde que gobierna el PP la brecha salarial en Málaga ha llegado al 28%. Una mujer tiene que trabajar 83 días más que un hombre para cobrar lo mismo, 5 días más que la media nacional”, ha dicho.

Heredia, que ha mantenido una reunión con representantes de colectivos y organizaciones feministas, ha mostrado el apoyo del PSOE malagueño al paro laboral convocado para el 8 de marzo, centrado en clamar contra la violencia de género, la brecha salarial, el acoso, la discriminación laboral y, en general, contra el machismo en todas sus formas, y ha reiterado el compromiso del PSOE en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, haciendo un llamamiento a toda la ciudadanía, a las instituciones y a las organizaciones para que se sumen a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.

En cuanto a la precariedad laboral, el dirigente del PSOE ha explicado que desde 2011 se han perdido más de 250.000 puestos de trabajo femeninos y que la población activa femenina en la provincia de Málaga sólo alcanza el 50% mientras que la masculina es 12 puntos superior. “En el sector público la destrucción de empleo femenino alcanza el 72% y por primera vez en 40 años está cayendo la población activa femenina. Tras la reforma laboral del PP se han perdido 183 mil empleos, de los cuales, el 60% del empleo asalariado es de mujeres, que triplica la pérdida de empleo masculino. A esto hay que añadir, como han apuntado desde el PSOE, que actualmente la pensión media de una mujer es de 770 euros frente a los 1.223 de un hombre.

Paralelamente, Heredia ha asegurado que “el PSOE siempre ha trabajado bajo los principios de igualdad y justicia social”, reafirmando el compromiso del PSOE contra la violencia de género. “Fue un Gobierno socialista el que aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que ha supuesto un revulsivo frente a la violencia de género en todos sus aspectos y que se ha consolidado como modelo internacional. Una ley para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia utilizada por el compañero o ex compañero sentimental. Una ley que desarrollamos y pusimos en marcha durante los años del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero”, ha señalado.

En este sentido, ha denunciando que “durante los años del Gobierno del PP no se ha producido ningún avance en esta materia, ni siquiera adaptando la normativa legal existente, además de recortar en un 27% las políticas de Igualdad y de la lucha contra la violencia de género con respecto a 2011, una situación que añadida a la precariedad laboral hace que estas mujeres no puedan emanciparse y lograr una vida independiente”. “La violencia de género es una violencia que se dirige contra la mujer por el hecho de serlo al ser considerada por sus agresores como personas carentes de los derechos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Desde la ciudadanía debemos responder y no permanecer impasibles. Es una terrible lacra social a la que todas y todos tenemos que hacer frente”, ha dicho.

Desde el PSOE han denunciado también que “el PP no ha realizado ningún tipo de políticas de conciliación”, asegurando que en España las mujeres trabajan 21 horas semanales más que los hombres en el trabajo doméstico, el 82% de las personas cuidadoras principales de los niños y niñas de 0 a 3 años son las madres, el 7,5% las abuelas y solo el 4,8% los padres. Además, han criticado que el Gobierno trasladara en 2012 la obligación del pago de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores, que hasta entonces asumía el Estado, haciendo que el 94% de ellos no coticen y dejando sin cotización a miles y miles de mujeres que cuidan de los dependientes.

Antes esta situación, desde el PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una batería de iniciativas por la paridad, por la corresponsabilidad, por eliminar la brecha salarial, por la equidad en el empleo de las mujeres que ponga fin a la precarización de sus vidas. “Apostamos por combatir la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, por defender los derechos sexuales y reproductivos y especialmente, por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, ha subrayado Heredia.

Como contrapunto, el dirigente socialista ha valorado el camino recorrido en Andalucía en favor de las políticas de igualdad, a pesar de todo lo que aún queda por hacer. “Un conjunto de avances que culminarán en los próximos meses con la aprobación del Proyecto de ley de modificación de la actual ley de 2007, diez años más tarde de su entrada en vigor, adaptándola a los nuevos tiempos, profundizando en mecanismos para hacer más eficaces estas políticas y aportando nuevos elementos para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en Andalucía, de una forma real y efectiva, dando un paso importante en el desarrollo de las competencias que en esta materia establece el Estatuto de Autonomía”, ha dicho.

Este 8 de marzo, las mujeres y los hombres socialistas acompañaremos a las organizaciones sociales y feministas en las movilizaciones en defensa de los derechos y libertades de las mujeres que se celebrarán en todo el territorio. “Aún así, el comienzo de 2017, con casi una veintena de muertes por violencia machista, nos recuerda que la lucha por la igualdad y contra la violencia de género no puede ceñirse a un día. Es un asunto de Estado y por eso el PSOE en el Congreso ha defendido, al igual que desde el Gobierno andaluz, un gran pacto de estado contra la violencia de género”, ha concluido.

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE de Málaga, Fuensanta Lima, ha adelantado que el PSOE malagueño estará en la manifestación convocada por la plataforma 8 de Marzo desde la plaza de la Constitución a las 19h, y ha señalado que en este 8 de marzo hay que seguir siendo reivindicativos porque nos encontramos en un momento de recortes de los derechos fundamentales de la mujer. “Es un tiempo de grandes retrocesos para la mujer; la brecha salarial se acentúa; no se premia la diferencia, la diversidad y la educación en valores, y hay una falta de políticas preventivas para la violencia de género a pesar del intolerable número de asesinatos al que asistimos en las últimas semanas”, ha relatado Lima.

“Tenemos muchos retos pendientes. El PP nos ha llevado a las mujeres a la desigualdad económica, a la falta de conciliación en el hogar, a tener que abandonar el trabajo para dedicarnos a cuidar a familiares en situación de dependencia debido a los recortes del Gobierno, y cómo no, a sufrir cada vez más desprotección ante la violencia de género”, ha dicho. Finalmente, Lima ha subrayado que desde el PSOE se apuesta “por la paridad, por la corresponsabilidad, por acabar con la brecha salarial y por la equidad en el empleo”. “Apostamos por equiparar los permisos de paternidad y maternidad y por fortalecer los servicios públicos y racionalizar los horarios”, ha concluido.