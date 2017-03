El PSOE exige al PP en Diputación acelerar y acometer las actuaciones comprometidas en la Senda Litoral a su paso por Vélez-Málaga

7.3.2017 - 12:54 - Redacción

El presidente y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha anunciado hoy en una visita a Torre del Mar junto al alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, la secretaria general del PSOE local, María Salomé Arroyo, y el diputado provincial socialista de la Axarquía, Antonio Yuste, que el PSOE presentará en el ente provincial una moción para exigir al equipo de gobierno del PP acelerar y acometer las actuaciones comprometidas en la Senda Litoral a su paso por Vélez-Málaga y en el conjunto de la Axarquía, una comarca para la que ha pedido la misma agilidad en la ejecución de estos proyectos que la que el gobierno provincial tiene con la Costa del Sol occidental.

Así, Conejo ha explicado que la Diputación se comprometió en el pasado mandato a unir la costa malagueña a través de una senda litoral, desde Nerja a Manilva, que los ayuntamientos acometerían con financiación y proyectos elaborados por el ente provincial, “un proyecto avalado y consensuado entre todos los grupos políticos de la Diputación”. “La Senda Litoral se ha puesto en marcha en la Costa del Sol occidental, pero no en su tramo de la Axarquía, donde apenas se ha puesto en marcha ninguna de las actuaciones comprometidas. No es de recibo que la Axarquía siga siendo la gran marginada de las políticas y las inversiones del PP en la Diputación”, ha señalado.

Conejo ha declarado que a priori, era Vélez-Málaga el municipio que iba a iniciar el proyecto de Senda Litoral en la Axarquía, pero que desde la aprobación del primer tramo en diciembre de 2015 o la aprobación de otros tres tramos por parte de la Diputación en 2016, en 2017 no se ha llevado a cabo ninguno de esos cuatro proyectos. “No se han ejecutado no por la voluntad del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, que en todo momento ha estado en plena disposición. No se han ejecutado bien porque la Diputación no les ha facilitado la financiación necesaria ejecutar el primer tramo aprobado en 2015 o bien porque el Gobierno, desde Costas, está modificando el proyecto de la Diputación en los otros tres tramos”, ha explicado.

“Los socialistas queremos que la Diputación transfiera inmediatamente la financiación correspondiente al primer tramo de la Senda Litoral en Vélez-Málaga y que el equipo técnico del ente provincial realice las modificaciones pertinentes para que el resto de tramos puedan ser aprobados por el Gobierno de España y que así se puedan ejecutar”, ha dicho. El dirigente del PSOE ha reclamado para Vélez-Málaga el mismo trato que la Diputación da a Estepona, “donde la diferencia es que hay un alcalde del PP y aquí hay un alcalde del PSOE”. “No nos gustaría pensar que la Diputación está paralizando los proyectos en aquellos municipios donde el PP no gobierna, sería muy triste esta actuación sectaria”, ha asegurado.

“Queremos dejar claro que la afirmación del PP de Vélez-Málaga de que el bloqueo de la Senda Litoral en el municipio es culpa del ayuntamiento es rotundamente falsa. El proyecto lo elabora y lo financia la Diputación. Si hay problemas en la redacción del proyecto es porque éste no cumple con los criterios que establece Costas o Medio Ambiente. Si estuviera bien elaborado no habría problema. Es el PP en la Diputación quien tiene que hacer bien su trabajo y quien tiene que dar la financiación al Ayuntamiento de Vélez Málaga. Esperemos que esto ocurra en 2017, y en ello vamos a trabajar los socialistas”, ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, ha reclamado “un mejor trato por parte del PP en la Diputación”. “Desde que soy alcalde la Diputación no ha tenido ni un gesto importante con este ayuntamiento. Volvemos a solicitar que aquellas inversiones negadas o comprometidas con Vélez-Málaga sean reconsideradas o agilizadas, ya que sin ellas no podemos empezar a trabajar, tanto en la Senda Litoral como en actuaciones necesarias en nuestras pedanías”, ha dicho.