El PSOE seguirá luchando en Diputación por un plan extraordinario de financiación para las pedanías de Vélez-Málaga

7.3.2017 - 17:07 - Redacción





El presidente y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación ha anunciado hoy en su visita a la pedanía de Triana, en Vélez-Málaga, junto al alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, la secretaria general del PSOE local, María Salomé Arroyo, y el diputado provincial socialista de la Axarquía, Antonio Yuste, que el PSOE volverá a exigir al PP en la Diputación un Plan Extraordinario para Diseminados y Pedanías para Vélez-Málaga y para el conjunto de la provincia, una solicitud a la que se ha sumado el Grupo Socialista en el ayuntamiento ya que, como han subrayado, “estos vecinos merecen los mismos servicios e infraestructuras que lo del resto de municipios”.

El portavoz socialista ha resaltado que este plan, que vendría a mejorar la calidad de vida de los vecinos de estos núcleos de población, ya se encuentra implantado en otras diputaciones provinciales en España. “Lo que los socialistas ponemos encima de la mesa en nuestra provincia es algo que en otros sitios se está haciendo y se está haciendo bien, como es el caso de la provincia de Córdoba, que es un buen ejemplo de ello”, ha dicho.

Conejo ha recordado que el Grupo Socialista lleva más de un año solicitando al PP en la Diputación que ponga en marcha un Plan Extraordinario para Diseminados y Pedanías de la provincia, para ayudar a los municipios en mejorar las infraestructuras y servicios de éstos. “El PP hasta ahora siempre ha votado en contra”, ha subrayado, acusando a Delgado Bonilla, portavoz del PP en Vélez-Málaga y miembro del gobierno de la Diputación de “no querer que venga una financiación extraordinaria para los núcleos de población de su municipio, algo que no entendemos”. “Delgado Bonilla está en Diputación para defender el interés de los veleños pero cada vez que puede vota en contra de que venga financiación para Vélez-Málaga”, ha lamentado.

Desde el PSOE han vuelto a reclamar que la Diputación debería centrar su acción en los pequeños y medianos municipios de la provincia, “pero en este caso los socialistas vamos más allá, porque las pedanías funcionan en muchos casos como pequeños pueblos que requieren de los mismos servicios e infraestructuras que el resto de municipios”. Así, Conejo se ha referido al caso concreto de Vélez-Málaga, donde la población se encuentra muy dispersa en el territorio en once núcleos de población. “Es el Ayuntamiento de Vélez-Málaga en este caso quien tiene que prestar estos servicios a todas sus pedanías pero la financiación que le otorga la Diputación no responde a esta realidad”, ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, ha subrayado que la Diputación debe jugar un papel fundamental en municipios como Vélez-Málaga, con once núcleos de población muy importantes en el número de habitantes. “Creemos que merecemos un mejor trato por parte del PP en la Diputación. Desde que soy alcalde la Diputación no ha tenido ni un gesto importante con este ayuntamiento. Volvemos a solicitar que aquellas inversiones negadas a Vélez-Málaga sean reconsideradas como propone el Grupo Socialista, ya que sin ellas no podemos empezar a trabajar en actuaciones necesarias en nuestras pedanías”, ha dicho.