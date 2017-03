‘La voz de tu alma’, de Lain García Calvo, ex-deportista de élite que tuvo que retirarse

Lain García Calvo, ex-deportista de élite, conferenciante y coach, presenta su primer best seller, La voz de tu alma, que ya ha vendido más de 150.000 ejemplares y está transformando la vida de miles de personas en todo el mundo. Se trata del primer éxito uno de los formadores y mentores de crecimiento personal más destacados en habla hispana.

Lain García Calvo es campeón de España de natación y ha pertenecido durante 7 años al equipo nacional donde ha llegado a competir en campeonatos europeos. Una noche soñó con el libro La voz de tu alma; se despertó con el título, la portada y el contenido en la cabeza. Ese mismo día, dejó todo lo que tenía que hacer y empezó a escribir este libro de crecimiento personal.

“Si decides un cambio en tu vida, no pongas fechas, no esperes ciertos momentos, no lo dejes para mañana… ¡tu cambio empieza hoy!”