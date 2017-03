El PA abandonará el Gobierno de Vélez-Málaga si antes de finales de mes no se aprueba el presupuesto

10.3.2017 - 14:53 - Redacción

El portavoz del grupo municipal andalucista en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Marcelino Méndez-Trelles, junto a la viceportavoz María José Roberto y Óscar Pérez, ha anunciado esta mañana en rueda de prensa que su grupo “abandonará el Gobierno municipal si para finales de este mes de marzo la Junta de Gobierno Local de Vélez-Málaga no ha aprobado el presupuesto”.

Méndez-Trelles ha denunciado que “hay un sector del grupo municipal socialista que consideran que no es necesario hacer un presupuesto para este año y que lo mejor es prepararlo para el 2018, cuestión en la que no estamos de acuerdo porque paralizaría de las inversiones en el municipio. Y nosotros no vamos a jugar a eso”.

“No entendemos que se pueda mantener la parálisis en la inversiones un año más para esperar un atracón final de cara a las elecciones. Esa no es nuestra filosofía, ni nuestra política, y si el PSOE quiere hacer eso, que gobierno con quien pueda gobernar, pero con nosotros desde luego no”, ha dicho.

Méndez-Trelles ha informado de los requisitos que deben incluirse en ese presupuesto para que cuente con el apoyo de su grupo municipal, como la realización del Teatro Lope de Vega, la puesta en funcionamiento de la Concejalía de Fomento y Centros Histórico, la remodelación de los césped de los campos de fútbol del Estadio Vivar Téllez, Fernando Ruiz Hierro y Almayate, así como la sustitución de las lámparas de mercurio de las instalaciones deportivas, la finalización de las obras del Mercado de San Francisco, la puesta en funcionamiento del tranvía o la reestructuración de Emvipsa.

Requisitos

Así, la primera propuesta planteada por el PA es la ejecución de la obras del teatro Lope de Vega con una cuantía de 1,2 millones de euros. “Para poder llevar a poder hacer esta obra hay que decir la verdad sobre este proyecto, y esa verdad la sabe Antonio Moreno Ferrer, Francisco Delgado Bonilla, Concepción Labao y este portavoz que les habla. La realidad es que la Diputación Provincial ha dado 1,2 millones de euros para financiar el proyecto y no otro, y sino se hace hay que devolver ese importe”.

Asimismo, Méndez-Trelles ha destacado que es necesario que se cree la Concejalía de Fomento y Desarrollo del Centro Histórico dotándolo con un millón de euros que se repartirán en seguir rehabilitando La Fortaleza, creación de un mirador y aparcamientos en la parte norte del barrio de La Villa, así como crear una zona de equipamiento público en los antiguos depósitos de agua en calle Real.

También ha incidido en la necesidad de remodelar los parques María Zambrano, Jurado Lorca y terminar el bulevar verde para lo cual es necesarios invertir 900.000 euros. Además, “hemos propuesto una financiación de dos millones de euros para llevar a cabo una serie de iniciativas que consideramos fundamentales: reponer y reparar los 74 contenedores soterrados que carecen de mantenimiento desde el año 2004, remodelar los césped de los campos de fútbol del estadio Vivar Téllez, Fernando Ruiz Hierro y Almayate, además de eliminar las lámparas de mercurio que aún existen en las instalaciones públicas del municipio”, ha indicado.

El portavoz andalucista también ha explicado que en el área de Deportes hay que ejecutar una inversión de entorno a 970.000 euros para reformar el polideportivo Fernando Ruiz Hierro, finalizar el complejo deportivos del Arroyo Hondo, entre otras remodelaciones.

Finalmente, ha exigido que el borrador del convenio con la Junta de Andalucía sobre el tranvía esté listo en el mes de abril, y que se efectúe una reestructuración del funcionamiento de la empresa municipal Emvipsa. Méndez-Trelles ha denunciado que “no puede ser que Emvipsa sea una ayuntamiento paralelo, donde haya una Concejalía de Deportes que no tenga nada que ver con la concejala de Deportes”.