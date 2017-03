El Grupo Municipal de Izquierda Unida dimite de sus responsabilidades de gobierno en Rincón

13.3.2017 - 17:29 - Redacción

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ‘Rincón Para La Gente’, formado por los concejales Pedro Fernández Ibar y Alina Caravaca, ha presentado hoy su dimisión de las responsabilidades de gobierno que ostentaban tras no producirse el cese del concejal de Medio Ambiente, Ezequiel Carnero (Ahora Rincón) y del cargo de confianza del PSOE ligado a Alcaldía, Javier Guerrero (PSOE) por ocultar información sobre un listado de selección personal que la EMMSA utiliza para contratar personal de manera eventual y donde aparecen familiares directos de ambos.

Tras lo anunciado el pasado viernes 10 de marzo y una vez comunicado por parte de sus socios de gobierno (PSOE y Ahora Rincón) que no iban a acceder a las peticiones que este grupo había hecho tras conocer todos los hechos producidos durante estas semanas, los concejales han asumido el mandato que les hizo la asamblea y han presentado su dimisión. Los ediles que hasta ese momento eran responsables de Delphos, Comercio, Vía Pública, Sanidad y Consumo, Cultura, Feria y Fiestas y Juventud además de las Tenencias de Alcaldía de Diseminados y Torre de Benagalbón, han asegurado que el Grupo Municipal trabajará desde la oposición con el mismo ímpetu y responsabilidad que lo ha hecho desde el gobierno. “Somos un partido de izquierdas, con unos principios e ideales que seguiremos defendiendo desde la oposición, realizando una oposición responsable y constructiva hacia nuestros ya ex socios de gobierno”, ha asegurado el portavoz de IU, Pedro Fernández Ibar.

Dimisión de Alina Caravaca

Junto a la dimisión de sus responsabilidades de gobierno, Alina Caravaca también ha procedido a su renuncia formal como concejala del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria por cuestiones estrictamente personales. “Estoy orgullosa del grupo al que pertenezco, de los ideales que nos marcan y del trabajo que hemos realizado, pero la realidad es que mi desgaste personal ha sido elevado durante estos dos años y no me encuentro con fuerzas para llevar a cabo el trabajo que desde ahora va a requerir nuestro grupo en la oposición”, ha asegurado la edil Alina Caravaca. Le sustituirá en esa labor el número 3 de la lista de Izquierda Unida, Carlos A. Tejón, hasta ahora cargo de confianza ligado al grupo. “Creo que no hay persona que pueda hacer mejor labor dentro del grupo de IU, por todo lo que ha demostrado durante estos dos años con su trabajo”. La renuncia se deberá hacer efectiva en el siguiente pleno municipal.

Por otro lado, desde IU han aprovechado para instar de nuevo al Equipo de Gobierno a paralizar de manera inmediata las contrataciones en la EMMSA y que hasta que la Bolsa de Empleo sea efectiva, se ponga en marcha el sistema de contratación que sugirió este grupo municipal en la reunión del día 20, que no es otro que el seguido en los planes de empleo y solicitamos que un funcionario de RRHH fiscalice el sistema. Además también solicitamos el cese de manera inmediata al gerente de la EMMSA por montar un sistema de contratación que no cumple los criterios de igualdad, transparencia y libre concurrencia y por supuesto, el continuar con los trabajos iniciados para la remunicipalización de la empresa, por la que abogamos de manera clara y directa.