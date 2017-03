Ciudadanos lamenta el espectáculo bochornoso producido durante estos días en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

14.3.2017 - 9:45 - Redacción

El pasado 9 de marzo el gobierno rinconero afirmó en rueda de prensa, no exenta de contradicciones y de “farragosa” documentación, su desconocimiento ante el proceso de contratación de personal de EMMSA, gestionada por FCC y sin dejar claro si tienen competencias o no en dichas contrataciones. Tanto la alcaldesa, Encarnación Anaya del PSOE, como el primer teniente de alcalde Antonio Moreno de Ahora Rincón, leyeron varios documentos con los que manifestaron que las contrataciones se hacen a través de lista del SAE de demandantes de empleo y que no sabían nada al respecto, y que toda decisión cae sobre la propia EMMSA y su gerente.

Elena Aguilar Brañas, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos ha afirmado que espera que se aclaren los hechos lo antes posible en aras a la transparencia y por el bien de la ciudadanía, es por ello, que ha puesto en conocimiento de la Alcaldía un escrito solicitando copia de todos los correos, acta de la Comisión mixta paritaria, la famosa lista y toda la documentación que la Alcaldesa presentó en la rueda de prensa del pasado jueves día 9, y que no teníamos conocimiento, y en la que estuve presente como portavoz para saber de primera mano las declaraciones del Equipo de Gobierno, ha declarado la concejal de Ciudadanos Elena Aguilar, ya que hasta la fecha no pertenecemos al Consejo de EMMSA y desconocemos toda la información. Asimismo, el pasado 17 de febrero ya registramos otro escrito para la alcaldesa Encarnación Anaya, en el que se pedía que investigase y clarificase si era cierto el contenido de una nota anónima recibida en el despacho del Grupo Municipal afirmando que el concejal de Medio Ambiente contrataba siempre la misma empresa y que casualmente era donde trabaja su padre. Sin embargo, no hemos tenido respuesta alguna, comentó la concejala de Ciudadanos.

En los últimos días se han desencadenado una serie de declaraciones que más que aclarar han puesto en la cuerda floja a los grupos políticos que forman el gobierno sin que nadie asuma responsabilidades sobre los posibles fallos cometidos y que han desembocado en ceses y dimisiones poniendo el cartel de crisis en el Equipo de Gobierno rinconero. En esta situación, el Grupo Municipal Ciudadanos quiere dejar claro a los vecinos del municipio que seguirá trabajando por el interés general a través del consenso y diálogo con las otras fuerzas políticas, grupos y colectivos sociales, ofreciendo lo mejor para los vecinos de Rincón y el normal funcionamiento del municipio.

Todo este revuelo ha sido la excusa para poner sobre el tapete, por parte del Equipo de Gobierno, su intención de municipalizar la EMMSA y tapar con ello otros asuntos más trascendentes y necesarios para el buen funcionamiento del Ayuntamiento. La portavoz de Ciudadanos quiere dejar claro que la municipalización de EMMSA se tendrá que ver en su momento, ya que su contrato no finaliza hasta el 2019 y que Ciudadanos apoyará lo mejor para el municipio y que en la decisión que se tome, prevalezca una limpieza de calidad. Además si esto se decide, el Ayuntamiento debe garantizar una capacidad económica, especialmente para hacer frente a las nóminas del personal, material, etc., que vaya acompañado de informes exhaustivos de la Intervención y del Secretario municipales para saber si podemos o no absorber esa municipalización.