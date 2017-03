La ‘calma’ llega al Pleno de Vélez-Málaga

31.3.2017 - 14:22 - Redacción

Tras la tempestad viene la calma y nunca mejor dicho. Los ediles debieron entender que lo ocurrido en el pasado Pleno no debía volver a ocurrir y todos los debates transcurrieron por unos cauces normales en la Sesión plenaria celebrada en la mañana de hoy viernes.

La sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo arrancó con la unánime aprobación de una moción de IU y las cuentas generales del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2014.



IU en su moción proponía un Plan Integral de Mantenimiento para los barrios que dieron origen a la ciudad.



Comenzó el debate con la propuesta del concejal de Hacienda, Juan Carlos Márquez, acerca de las ayudas a aplicar en los recibos del IBI. . Para los miembros del Gobierno estas ayudas son para todos los ciudadanos y que pretendían atender al 100 por 100 de los ciudadanos . El Grupo Popular propuso que se quedara sobre la mesa para un mejor estudio cosa que consiguió con el apoyo de IU y el concejal No Adscrito, José Antonio Moreno.



El PP presentó una moción para rebajar el impuesto de Plusvalía alegando que hay sentencias al respecto. El Gobierno alegó que no había condiciones para ello y que había que esperar la lógica modificación que se hará por el Gobierno central. Datos en cuanto a lo recaudado en años anteriores por este concepto, lo que se recauda ahora y la pregunta de porqué no lo bajó el PP cuando gobernaba fueron los datos esgrimidos por unos y otros. Esta vez IU y el concejal No Adscrito rechazaron la propuesta del PP por lo que finalmente no se aprobó.

La terminación de la donación por parte de la Peña Cosmos de su local social al Ayuntamiento fue también aprobado por unanimidad, al igual que la propuesta de nombrar ‘Poligono Industrial Trops’ a ese polígono industrial. Se aprobó en Pleno la donación del local para la Asociación Esperanza de Mujeres con Cáncer de Mama.



Otra propuesta de IU para establecer una inversión mínima garantizada en materia educativa fue aprobada por unanimidad. En este punto el grupo socialista manifestó que se está gastando ya por parte de la Junta de Andalucía más del 5% del PIB que se pide en la moción.

El PP propuso que se inste a la junta de Andalucía para que colabore con el Ayuntamiento de Vélez. Este punto suscitó un debate acerca de la ayuda prometida por la junta para el Lope de Vega. En el transcurso del debate se anunció por parte del gobierno que se han iniciado los trámites para la adjudicación del proyecto de rehabilitación del teatro aprobado por Diputación y que tiene una financiación de 1,2 millones por parte de este organismo.



Los Asuntos Urgentes tratados fueron varios relativos al nuevo decreto de escuelas infantiles, que fue aprobado por PP e IU y la abstención del resto de los grupos.

Los socialistas presentaron por asuntos urgentes dos propuestas a pesar de ser gobierno una para recriminar al gobierno de España la política de Ayudas a la Ley de Dependencia y un homenaje a Gloria Fuertes.