Más de 200 militantes y simpatizantes socialistas arropan a Odón Elorza en Vélez-Málaga

31.3.2017 - 7:38 - Redacción

Más de 200 militantes y simpatizantes socialistas se dieron cita en Vélez-Málaga para arropar a Odón Elorza en el acto preparado por la Plataforma malagueña, en el que participaron personalidades como el alcalde de Macharaviaya (Antonio Campos), la Secretaria de Juventudes Socialistas (Naiara Sánchez) o el propio portavoz de la Plataforma, Nacho López. Incluso miembros del PSC (Partido Socialista Catalán) estuvieron presentes apoyando al candidato a las primarias. Finalmente, la diputada Adriana Lastra no pudo asistir por motivos laborales.

El acto comenzó con un vídeo donde decenas de militantes mostraron su apoyo a Sánchez con un montaje de micro-vídeos donde decían “Sí es Sí”.

Tras él, Antonio Campos, alcalde Macharaviaya, manifestó que este encuentro era un “acto de democracia dentro del partido”, en el que la máxima autoridad debe ser su militancia. Quiso hablar además de lo que calificó como “octubre negro” (la destitución de Pedro Sánchez como Secretario General) y manifestó que se trató de “una traición a militantes y votantes”. “Fue el acto en el que más se ha dañado la imagen del partido; cambiamos radicalmente el discurso del “NO es NO” por apoyar el gobierno de Rajoy. No podemos apoyar a los golpistas”. Resaltó también la importancia de las bases del programa de Pedro Sánchez, que da el protagonismo a los militantes y pretende la elección por primarias de todos los cargos importantes del partido y acabar con las “puertas giratorias”. “Estamos en un partido sin ilusión ni esperanza actualmente, el único que ofrece ganas de trabajar e ilusión es Pedro. Sus planteamientos son los principios en los que se basó la fundación de este partido”. Por último, quiso manifestar su opinión acerca de las críticas que reciben los sanchistas: “No entiendo que nos llamen radicales por defender estos principios; este partido siempre ha sido de izquierdas y debemos ser el referente de la misma: que no nos digan que somos de centro. Sánchez ofrece cambio, no continuidad e inercia”.

Naiara Sánchez, por su parte, quiso centrar su discurso en la juventud española, a la que Pedro Sánchez escucha. “Solo él se atreve a hablar de lo que reclamamos; su candidatura ofrece más vías para la participación de las bases, porque cree que hay que debatir de todo con todos y sin cortapisas”.

Tras la Secretaria de Juventudes Socialistas de Torrox, subió al estrado el portavoz de la Plataforma en Málaga, Nacho López. “Esto lo vamos a ganar teniendo memoria y deseo, porque vamos a ganar. Desde el uno de octubre hasta la fecha nos estamos convirtiendo en un movimiento de socialistas que comenzaron con indignación, y ahora afrontan las primarias con ilusión. Vamos a decidir qué es lo mejor para este partido, y apostamos por un PSOE de izquierdas y de la militancia; somos más”. También apeló a la libertad: “ Debemos recordar que el socialismo es libertad, que nadie nos diga qué tenemos que elegir. Tenemos suficientes ganas de hacer un cambio en este partido, y lo haremos ejerciendo nuestra libertad y la igualdad de oportunidades; cuantos más impedimentos haya, más seremos”. Quiso hablar también de la fraternidad entre los compañeros y compañeras: “Pido desde aquí a quienes se dedican a despreciar al compañero Pedro Sánchez y lo que representa (es decir, a quienes estamos en este acto) que dejen de hacerlo; porque lo único que están haciendo es hacerle daño al PSOE. Queremos un partido donde la militancia tome decisiones, no solo que pongan carteles y sean interventores. Hay muchísimos implicados en esta conversión a izquierda transformadora, porque Sánchez tiene algo que no tiene precio: credibilidad”. Para finalizar, y antes de dar paso al que los tres ponentes calificaron como “el diputado del NO a Rajoy” Odón Elorza, el Portavoz finalizó su discurso remarcando que “solo permitiendo expresar ideas a la militancia,tendremos verdadera democracia”.

Elorza, diputado por Guipuzkoa, defendió que es necesario que estas primarias sean “un ejemplo de libertad en los procedimientos, en la igualdad para los candidatos y en la libertad de decisión de cada militante. Libertad sin presiones ni llamadas, sin que ningún cargo público se convierta en comisario político: esas no son las primarias que queremos. Se han acabado los tiempos en los que los secretarios generales de cada agrupación decían a la militancia a quién debían votar”. También hizo referencia a los actos que se están organizando por toda España por la Plataforma, y en concreto, sobre este encuentro: “Este es un acto de reivindicación de la democracia y la libertad, y por eso vamos a luchar. Esta batalla se presenta llena de sacrificio y esfuerzo para que gane un proyecto nuevo. Pedro nos ha devuelto el orgullo de ser socialistas”. Por último, quiso hacer hincapié en la necesidad de fortalecer la democracia interna del partido, con unas comisiones ejecutivas que respeten el pluralismo y respeten a las minorías. “Esto es una rebelión democrática y pacífica de la militancia socialista de toda España. Hace falta credibilidad, la gente no perdona las incoherencias”.

El acto finalizó de nuevo con los cientos de simpatizantes cantando “La Internacional” y haciéndose una foto grupal.