Andalucía Por Sí denuncia el desprecio sufrido por la Asociación Andaluza de Matronas en la Comisión de Salud del Parlamento

24.5.2017 - 15:21 - Redacción

Joaquín Bellido, coordinador nacional de AxSí ha pedido “el cese del presidente de la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía, Miguel Ángel García, por el trato de desprecio dado a la Asociación Andaluza de Matronas (AAM)” después de que esta entidad compareciese en la sesión sobre el Proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

“Demuestra su interés por la salud y la sanidad en Andalucía, mientras cobran buenos emolumentos se ríen de la intervención de los agentes sociales y las necesidades de la población a la que debería representar”, afirmó.

Joaquín Bellido declaró que “es una vergüenza que esto ocurra, además, durante la comparecencia de organizaciones dispuestas a colaborar con el Parlamento lo que muestra cuál es el grado de cinismo y de irresponsabilidad de esos representantes públicos implicados”.

El diálogo que recoge el video del diario de sesiones del 22 de mayo (archivo ajunto) y la transcripción facilitada por AAM tuvo lugar tras la comparecencia de Cristina Quirós en representación de la organización como parte interesada en la regulación del citado proyecto de Ley.

> Transcripción (fragmento):



– Presidente: “No nos quedan horas ni ná”.

– Miembro: “Yo ya estaba deseperaico” (…) “Hacen que no sólo no te interese”, “¡Que haya matronas a mí me da igual!” (…) “¿Pero es que nos toman por tontos?”

– Presidente: “Vienen a vender su libro”.

– Miembro: “A mí se me queda una cara de gilipollas”.

– Presidente: “Cada uno viene a vender su libro”. (…)

El dirigente nacionalista calificó como “indignante e intolerable este comportamiento de quienes han sangrado la sanidad pública”.

“Desde Andalucía Por Sí pedimos que se investigue este suceso, así como el trato que se da a agentes sociales y organizaciones que acuden con la voluntad de colaborar con el Parlamento en esta comisión y otras”, concluyó.

AxSí apoya las propuestas de las matronas para la Ley de Garantías y Sostenibilidad de la sanidad pública en Andalucía

En relación con la situación de las matronas en Andalucía, Joaquín Bellido reiteró el respaldo de AxSí a sus demandas “como uno de los elementos para garantizar el derecho de la mujer andaluza a recibir esa atención sanitaria en igualdad”.

“Mientras la Comisión de Salud se ríe de la AAM, denunciamos la falta de cobertura de matronas por el Servicio Andaluz de Salud para la atención del Embarazo, Parto y Puerperio y los programas de Salud Reproductiva y Sexual de las mujeres en los Centros de Salud en Andalucía”.

“Andalucía presenta la peor ratio de matronas por cada 100.000 mujeres en Atención Primaria en comparación con todas las Comunidades Autónomas – recordó – y se sitúa muy por debajo de la media estatal (4,4 frente a 8,8) según datos del Ministerio de Sanidad facilitados por la AAM”.

En consecuencia, AxSí “apoya que el Proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía incluya las propuestas de la Asociación Andaluza de Matronas para garantizar a las ciudadanas residentes en cualquier municipio de Andalucía la atención sanitaria adecuada con las profesionales más cualificadas para la atención del embarazo, parto y puerperio”.

Asimismo, reclama “el cumplimiento en el reconocimiento de las competencias profesionales de las matronas adquiridas legalmente a través de las Directivas Europeas de obligado cumplimiento”.

“Exigimos, en definitiva, que este colectivo profesional no sea despreciado, aumentando el número de plazas que se necesitan y con la cobertura de profesionales especializados para que la mujer andaluza acceda a este derecho en total igualdad”, concluyó Joaquín Bellido, coordinador nacional de Andalucía Por Sí.