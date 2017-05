AxSí dice que “Parece que han dado la independencia a Andalucía, sin pedirla”

31.5.2017 - 15:23 - Redacción

El partido Andalucía Por Sí (AxSí) ha llamado la atención sobre el “arrinconamiento premeditado y constante” de Andalucía por parte de los poderes ejecutivo y legislativo del Estado.

Andalucía Por Sí trabaja para que “Andalucía no siga relegada en un sistema de desequilibrios y privilegios territoriales, algunos heredados y otros que se van imponiendo en base a acuerdos y leyes presupuestarias, en los que Andalucía no cuenta porque no tiene voz propia en el Congreso, y, si no cuenta, pierde siempre, mientras los demás, ganan”.

“Parece que a Andalucía nos han dado la independencia, sin pedirlo – declaró el coordinador nacional de AxSí, Joaquín Bellido, – “Pero, a diferencia de otros territorios que pretenden separarse de España – añadió – Andalucía ya ni aparece en el debate de los Presupuestos del Estado; es aislada y saqueada cortando inversiones necesarias, incumplidas y pendientes año tras año para impedir el progreso andaluz y hundirnos más”.

“¿Habrá que exigir la independencia de Andalucía para que nos hagan caso?”, preguntó el dirigente nacionalista.

Discriminación a Andalucía en los Presupuestos Generales del Estado

Bellido explicó que el debate sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 (PGE) es “revelador” de la situación. “De una parte, están los acuerdos bilaterales, ya cerrados, con partidos nacionalistas como PNV, CC o NC para llevar más inversiones a sus territorios, con el apoyo de diputados de PP y Cs elegidos aquí pero que votan contra Andalucía”, apuntó.

“De otra, están los grupos parlamentarios defendiendo y dando visibilidad a las exigencias de sus respectivas comunidades mientras el Gobierno ningunea a Andalucía con el incumplimiento flagrante de nuestro Estatuto, con una reducción del 36 % en inversiones, dejándonos a la cola en infraestructuras y aislándonos sin el tren en zonas vitales como Granada, Almería o el Campo de Gibraltar con el puerto de Algeciras, entre otras”.

Andalucía Por Sí estima que “cada vez es mayor el número de andaluces y andaluzas que estamos muy hartos de que Andalucía, nuestros problemas y aspiraciones, nunca sea objeto de debate prioritario porque nadie planta cara en el Congreso y en todas las instituciones que sea preciso. Estamos hartos de que diputados elegidos aquí voten en contra de Andalucía”.

Andalucía va a contar como sujeto político

Por ello, los nacionalistas han apelado a la “conciencia” y el “orgullo andaluz” para que “los andaluces digamos claro que no se va a configurar una forma de Estado en la que Andalucía parece no pintar nada, pero para eso es necesario contar con una fuerza genuina que nos lleve al Congreso con una firme defensa de los intereses andaluces, como plantea AxSí”.

“Ya estamos hartos de que Andalucía, a pesar de su peso poblacional, territorial y de su riqueza y recursos – dijo – se mantenga en los límites de los parámetros de condiciones de vida y bienestar social, ya con la Dictadura, ya con la Democracia. Llega la hora de que Andalucía cuente como sujeto político nacional y se plante en igualdad de condiciones que los demás”.

Joaquín Bellido informó de que “estamos trabajando en la implantación de AxSí en todos los municipios, porque el objetivo es cambiar esas dinámicas y realidades que tienen y mantienen a Andalucía en un estado de olvido y letargo”.

“Queremos cambiar la realidad de Andalucía y la relación con un Estado que nos aparta. Parece que, sin pedirlo, ya nos han concedido la independencia, y a diferencia de quienes la están reivindicando, nos ponen fuera sin las inversiones de los PGE que necesitamos y exigimos”, concluyó el coordinador nacional de Andalucía Por Sí