CCOO critica que el 50% de las familias malagueñas deberán pagar hasta 140 euros más al mes por guarderías

1.6.2017 - 10:58 - Redacción

Ante dicho decreto, el Sindicato de Enseñanza de CCOO ha elaborado un estudio sobre unos 400 centros de los 1.610 existentes en Andalucía. De ellos se desprende que el 54% de las familias andaluzas deberán pagar entre 14 y 140 euros más al mes por guarderías el próximo curso. “En el caso de Málaga, al menos estarían afectadas un 50% del total, es decir, unas 9.000 familias en la provincia”, según ha explicado el responsable de Enseñanza del sector infantil de CCOO de Málaga, Miguel Ángel Palma, quien ha añadido que “se trata de familias donde trabajan los dos miembros, con unos ingresos mileuristas, sin posibilidad de conciliar y con una media de unos tres hijos.

También ha explicado que “en un 35% de los casos las familias andaluzas se mantienen en el mismo tramo de bonificación para la escolarización de sus hijos, y sólo un 11% de las familias se benefician de una bonificación que ronda los 14 euros. No sólo eso sino que además, la Junta de Andalucía establece que aquellos escolares que no hayan hecho su reserva antes del 26 de mayo no recibirán ningún tipo de bonificación, independientemente de su renta”. En Málaga, los porcentajes son similares, “con un 50% de familias cuya aportación mensual aumentará, un 38% que se mantienen en la misma bonificación y únicamente el 12% pagará menos”.

Para CCOO, se trata de una clara disminución de la calidad educativa en esta etapa, de la que culpamos a la Administración. Por todo ello, los representantes sindicales han recordado que “desde CCOO convocamos una huelga los días 19 y 20 de abril, en la que participaron más del 80% de las trabajadoras de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años”. El sindicato ya advirtió de las posibles consecuencias adversas de este “decretazo” y denuncia que ha sido impuesto de forma unilateral, sustrayendo a los integrantes de la mesa negociadora su capacidad de mediación mediante mejoras educativas en este Decreto.

Por todo ello, el Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga pide a la Consejería de Educación cambios en este Decreto que permitan paliar, en la medida de lo posible, los perjuicios derivados del mismo sobre las familias andaluzas y sobre las personas trabajadoras empleadas en este sector.