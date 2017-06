La Junta insiste en la necesidad de extremar las precauciones para evitar incendios forestales durante el periodo estival

8.6.2017 - 16:30 - Redacción

El delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha reiterado hoy en la necesidad de extremar las precauciones para evitar incendios forestales durante el periodo estival durante la presentación del Plan Infoca 2017 hoy junto al delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Adolfo Moreno.

Ruiz Espejo ha insistido en que es necesaria la máxima concienciación ciudadana junto a un dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales para conseguir la mejor protección de nuestras zonas forestales.

El delegado del Gobierno ha explicado que el dispositivo del Plan Infoca durante el verano en la provincia de Málaga contempla un total de 600 efectivos, cuatro centros operativos: el centro Operativo Provincial, dos Centros de Defensa Forestal (Colmenar y Ronda) y la BRICA de Cártama; En cuanto a los medios materiales para la extinción se dispone de una 1 Unidad móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), 12 vehículos pesados (10 autobombas y 2 nodrizas), tres helicópteros (Ronda, Colmerar y Cártama), dos aviones anfibio en el Aeropuerto.

El delegado del Gobierno ha indicado que el Plan Infoca cuenta en la provincia de Málaga con un presupuesto de 19,1 millones de euros, de los que 10 se destinan al operativo de extinción y 9,1 se invierte en labores de prevención.

Datos

El delegado del Gobierno andaluz, ha recordado que el año 2016 finalizó con un total de 89 intervenciones en terrenos forestales: de ellas 72 quedaron en conatos y 17 fueron incendios. La superficie afectada fue de 276,68 hectáreas (89,59 has. de arbolado, y 187,09 has. de matorral). Además, se realizaron un total de 66 intervenciones no forestales, de las que 48 fueron en terrenos agrícolas.

En lo que va de año, Ruiz Espejo ha resaltado que se han realizado 19 intervenciones en terrenos forestales, de los que 18 quedaron en conatos. La superficie afectada en lo que va de año asciende a 5,44 hectáreas (1,52 has. De arbolado y 3,92 has. matorral).

Consejos

El delegado del Gobierno ha subrayado que la “precaución debe de ser la máxima” y ha subrayado que está “totalmente prohibido encender fuego y circular con vehículos a motor en zonas forestales y de influencia forestal desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre”. “Hemos de insistir en que la ciudadanía mantenga precauciones cuando acuda a zonas forestales: no arrojando colillas, ni dejando residuos, especialmente los vidrios que hacen efecto lupa”, ha precisado Ruiz Espejo, quien ha añadido que no se pueden realizar quemas agrícolas sin autorización y otro tipo de actividades también pueden ser de riesgo, como trabajar con maquinaria en zonas forestales.

Ruiz Espejo ha agregado que “la implicación ciudadana es determinante a la hora de alertar ante posibles emergencias, gracias a los avisos realizados por medio del teléfono 112”. “Este esfuerzo de vigilancia colectiva y voluntaria complementa los medios humanos y tecnológicos de vigilancia del Plan INFOCA y nos permite actuar con la rapidez necesaria y conseguir que la mayoría de los siniestros registrados –el 80%- se queden en conatos (menos de una hectárea)”, ha reseñado el delegado del Gobierno.

Prevención

Por su parte, el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha señalado que en la provincia de Málaga la superficie forestal pública defendida por la selvicultura preventiva es de 113.867,41 hectáreas.

Adolfo Moreno ha precisado que en la provincia de Málaga un total de 68 municipios tienen iniciados Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales (PLEIF). El objetivo es que todos los municipios en Zona de Peligro cuenten con el correspondiente PLEIF.

Asimismo, el delegado de Medio Ambiente ha indicado que Málaga cuenta con un total de 241 Planes de Autoprotección, que tienen como objetivo el establecimiento de las medidas y actuaciones necesarias para la lucha contra los incendios forestales y la atención de las emergencias derivadas de los mismos que deban realizar las instalaciones o actividades ubicadas en Zonas de Peligro. Estos planes deben ser redactados por sus titulares, y aprobados por el Ayuntamiento donde se ubiquen.

Campaña de educación ambiental de visitas escolares a CEDEFO

Adolfo Moreno ha explicado que desde 2009 se desarrolla en el marco de las actividades de prevención del dispositivo el programa de visitas escolares a Centros de Defensa Forestal (CEDEFO), actividad que se ha incluido en el programa formativo “Aldea”, desarrollado conjuntamente entre las Consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Educación.

Esta campaña es una de las iniciativas más destacadas en lo que se refiere a acciones directas sobre la población. Un total de 939 alumnos de 21 centros escolares de la provincia de Málaga participan este año, ha subrayado el delegado de Medio Ambiente.