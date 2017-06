Pitingo presenta este sábado en el Teatro Cervantes de Málaga su disco ‘Soul, bulería y más’

9.6.2017 - 19:25 - Redacción

Pitingo presenta este sábado en la capital costasoleña Soul, bulería y más, un sexto disco que alterna clásicos del pop y de la música negra pasados por el tamiz de la ‘soulería’, su particular estilo. El onubense mostrará su particular manera de combinar su raíz flamenca con otros géneros en un concierto en el Teatro Cervantes para el que no quedan muchas entradas a la venta (apenas un centenar de patio de butacas y otras tantas en el tercer piso y Paraíso. 20.00 horas del sábado 10, de 10 a 27 euros).

La mixtura de jondura y soul de Pitingo sonará con el envoltorio de las guitarras de Jesús Núñez y Daniel Graciani ‘Tuti’, las percusiones de Carlos Merino, las palmas y jaleos de Mariano Heredia y Rocío ‘La Turronera’ y las voces de un coro góspel formado por Dani Reus, Astrid Jones y Deborah Ayo. Junto a ellos brindará un concierto irrepetible que incluirá todos los éxitos de su carrera musical y las nuevas canciones de Soul, bulería y más.

Se llama Antonio Manuel Álvarez Vélez y le conocen como Pitingo (‘presumido’ en caló). Empezó su aventura musical a los 14 años, y fue en el año 2007 cuando grabó su exitoso disco Soulería, con el que acuñó una nueva forma de entender el flamenco: ‘soul a ritmo de bulerías’. Desde entonces ha vendido más de 500.000 discos, se ha convertido en un artista mediático premiado en múltiples ocasiones y puede presumir de una extensa trayectoria internacional y de haber puesto de acuerdo a Enrique Morente, Miguel Poveda, Eric Clapton, Juan Gabriel, Aute, Alicia Keys, Marc Anthony, Gloria Gaynor, la familia Habichuela, Roger Waters, Quincy Jones, Julio Iglesias, Miguel Ríos, Sara Baras, Riqueni, Carmen Linares o Arcángel, entre otros muchos músicos.

Pitingo canta con acento bajo-andaluz, eco gitano, casta flamenca, alma de afroamericana querencia y sentido diferencial. De ahí nació su propio estilo, la ‘soulería’, cuya definición está recogida en el tratado de José Manuel Gamboa y Faustino Núñez Flamenco de la A a la Z. Diccionario de términos del flamenco (Espasa Calpe, 2007):

“Dícese del resultado de la capacidad para hacer, poniendo el alma, unas determinadas virguerías con la voz, ajustándose en todo momento al compás flamenco más exacto. El soul y el flamenco requieren voces con un color especial y velocidad de ejecución que permita transitar ágilmente por escalas de vértigo. Pitingo cuaja el encuentro de esos dos colores, de esas dos escalas en un solo concepto chipén: flamenco-soul”.

Tal vez le venga a Pitingo su abierto carácter de ese haber nacido mestizo y fronterizo en su Ayamonte onubense, donde vio la luz en 1980. Pescador de cantes con duende y canciones con feeling, está en los escenarios desde los 13 años. A los 14 ya andaba por ese Madrid multicultural que él dice “huele a buena gente”. Nadie hasta Pitingo ha tenido ese doble bagaje flamenco y soulero de entidad. Ello, unido a unas asombrosas facultades artísticas que le han dotado de un talento vocal incomparable, un indiscutible dominio de la escena y su aspecto inconfundible, han convertido a Pitingo en parte del imaginario español, y han abierto las puertas al mundo.

Tanto Universal Music en sus inicios, como Warner Music en su más reciente trabajo, han apostado por este joven que reinventa los cánones del flamenco con afinación, compás y conocimiento. Unos credenciales a los que añade su fecunda inventiva para hacer de una emocionante idea: ‘soul a ritmo de bulerías’.

Biografía

Pitingo intervino junto a Nono García en la banda sonora de la película Atún y chocolate (2004), dirigida por Pablo Carbonell, interpretando la ‘Guajira del trasmallo’, obra recogida en el álbum correspondiente, publicado por Nuba Records. Le seguirá su doble intervención en el disco Búho real (Emi-Virgin, 2005), y el dúo con Rosario Flores ‘Samba pa ti’ (WEA, 2005), interpretando ‘I know I’m going to love you’, de Jobim.

Producido por José Manuel Gamboa llegará su puesta de largo cantaora, avalada por el maestro Enrique Morente, con el álbum Pitingo con Habichuelas (Universal, 2006), donde, acompañado por Juan, Pepe Habichuela y demás miembros de esa gloriosa ralea flamenca, presenta un adelanto de lo que será su ‘soulería’. Con el mismo equipo entrega una muy diferencial y estimada versión del ‘Gwendolyne’ de Julio Iglesias para la banda sonora de la película de Guillermo Fesser Cándida (Universal, 2006). Le quedará tiempo en ese año 2006 a colaborar en el tema ‘La valla de la muerte’ con el rapero Haze, recogida en el cedé El precio de la fama (Universal).

Será en 2007 cuando logre su rotunda dimensión pública, al presentar, en el teatro Häagen-Dazs Calderón de Madrid, el espectáculo Soulería, de una descomunal repercusión, que llegarán a disfrutar más de 250.000 personas. De aquellas galas surgirá el CD-DVD Soulería, producción de Pitingo que obtiene el Disco de Oro y un doble Disco de Platino. Pitingo, además de tunear añejos cantes, aportaba su toque flamenco a piezas como ‘Killing me softly with is song’, granjeándose no sólo el favor de sus fans sino también el de los intérpretes originales de las canciones. De su alcance mediático da perfecta cuenta la versión que TVE le solicita para la sintonía de su serie estrella, Cuéntame cómo pasó, y la nueva edición de Soulería, con regalos añadidos. Es celebrado como Artista Revelación en la XIII edición de los Premios de la Música y recibe el Premio Llongueras 2009 ¡Vivan tus pelos!

Vendrá ahora una agotadora infinidad de galas por soulerías, y demás colaboraciones –con Beatriz Luengo, y en la campaña de National Geographic que conmemora El Día de la Tierra-, que se cierran con la publicación del cedé Ole & amén (Universal, 2010), a cargo de Pitingo y Juan Carmona, donde brillan una monumental interpretación de ‘Cucurrucucú paloma’ y una intensa seguiriya gitana, al lado de las exitosas revisiones del ‘She works hard for the money’ de Donna Summer, o ‘I just called to say I love you’, de Stevie Wonder. Colaboran con Pitingo aquí, además del venerable Juan Habichuela, Luis Fonsi, Farah Siraj y Soul of Prophecy Gospel Choir. Se hará con el Premio Cadena Dial 2011 y el Disco de Oro.

Encarando un proyecto de su discográfica, con producción de Yadam González, registra en Cuba Malecón Street (Universal, 2011), colección de inolvidables composiciones de autores isleños que sumará la participación Juan Gabriel haciendo dúo con Pitingo en ‘Quiéreme mucho’. Se hace con el Premio Internacional Cubadisco 2013 y es Disco de Oro. Pitingo aparcó momentáneamente en esta obra su vertiente flamenca, que va a reaparecer con todo su esplendor en el próximo disco. Entre tanto, producido por Juan Carmona, figura en el álbum Para la libertad. Los flamencos cantan a Miguel Hernández (Universal, 2013).

En Cambio de tercio (Universal, 2014), de vuelta a sus raíces y de nuevo bajo la producción de José Manuel Gamboa, interpreta con inequívoca hondura flamenca y justeza canónica, pero con reconocible sello propio de calidad, una perfecta muestra de reverdecido cante clásico. Contó para ello con la guitarra suprema de Alfredo Lagos y las colaboraciones estelares de Carmen Linares, Rafael Riqueni, Miguel Poveda, Arcángel, Sara Baras, Juan Carmona, Dorantes, Juan Parrilla y los herederos de Enrique Morente, sus hijos Estrella, Soleá y José Enrique Morente, además de Farah Siraj, Dani Reus con Gospel Factory, Merche, Las Chirigóticas, la Comparsa de los Gitanos con Ezequiel Benítez, la Familia Saavedra y la propia familia de Pitingo, con su esposa Verónica Fernández y el pequeñito Manuel, que hasta llorando afina. De casta le viene.

Actualmente Pitingo cuenta con un nuevo trabajo en el mercado, Soul, bulería y más. Un nuevo proyecto con el que el onubense inaugura una nueva etapa profesional junto a la discográfica Warner Music, para el que ha querido contar con la producción de Pablo Cebrián y por el sonido de las guitarras de Josemi Carmona y las cuerdas de la orquesta Mad4Strings. Tampoco falta en este nuevo álbum el sonido de las 20 voces que forman parte de Gospel Factory.