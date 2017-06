Heredia acusa al Gobierno de Rajoy de castigar a 31.500 trabajadores y trabajadoras del campo malagueño.

12.6.2017 - 10:44 - Redacción

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista y secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha exigido hoy a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar por qué el Gobierno no ha reducido o eliminado las peonadas necesarias para percibir el desempleo agrícola tal y como el propio Congreso ha aprobado en dos ocasiones. En una visita al municipio de Iznate, junto al alcalde Gregorio Campos, Heredia ha acusado al Gobierno de Rajoy de castigar a 31.500 trabajadores y trabajadoras del campo malagueño.

“Le pido a Rajoy que deje de castigar a los trabajadores y trabajadoras del campo. Ya está bien de machacar a los trabajadores y trabajadoras del campo andaluz y malagueño. Hay 31.500 familias malagueñas que lo están pasando mal, que tienen serias dificultades para reunir esas peonadas y por eso desde el Grupo Parlamentario Socialista le vamos a exigir al Gobierno y concretamente a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que comparezca en el Congreso de los Diputados y que nos explique por qué si se ha aprobado ya dos veces en el Congreso reducir el número de peonadas necesarias para percibir el desempleo agrícola ante la sequía tremenda que estamos sufriendo no se ha hecho absolutamente nada”, ha explicado Heredia, que ha insistido en que hay familias que lo están pasando mal económicamente y que los socialistas “vamos a estar al lado de los trabajadores y trabajadoras del campo andaluz y le vamos a exigir al Gobierno de Rajoy que cumpla ya con lo que se aprobó en el Congreso de los Diputados”.

Heredia ha recordado que durante la legislatura corta, concretamente el 24 de febrero, se aprobó en el Congreso de los Diputados, aunque el PP votó en contra pero se aprobó mayoritariamente, que se redujese el número de jornadas necesarias para poder percibir el desempleo agrícola, que actualmente es de 35 jornadas. “Hay una sequía extraordinaria. Llevamos seis años de sequía. Este año 2017 según las estadísticas del propio Gobierno de la Nación ha llovido un 13% menos que la media de los últimos diez años. Si es muy difícil reunir esas 35 peonadas para percibir el subsidio agrícola o la renta agraria, es prácticamente imposible para las mujeres”, ha detallado. En la provincia de Málaga, un total de 31.5000 trabajadores y trabajadoras se benefician de la renta agraria o desempleo agrícola.

Según Heredia, “se aprobó en el Congreso y Rajoy hizo oídos sordos”. Pero es que en la actual legislatura, concretamente el 5 de octubre, se volvió a aprobar en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados reducir el número de peonadas, “y a día de hoy Rajoy no ha hecho absolutamente nada”. “Nos parece esencial para los trabajadores de la provincia de Málaga y de Andalucía que se reduzca el número de peonadas necesarias porque no hay trabajo en el campo. Los trabajadores del campo no pueden reunir las 35 peonadas. Es fundamental reducirlas o incluso eliminarlas. Hemos planteado también poner un plan especial de empleo para los trabajadores del campo. Y que las peonadas de los planes de empleo puestos en marcha por los ayuntamientos y por las diputaciones provinciales puedan contabilizar como esas 35 peonadas. A día de hoy Rajoy no ha hecho absolutamente nada”, ha lamentado.

Junto a esta negativa, Heredia ha criticado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, unos “nefastos” presupuestos para Andalucía, para la provincia de Málaga y también para la comarca de la Axarquía, que no incluyen un plan de empleo por parte del Gobierno de Rajoy para Andalucía.

Por su parte, el alcalde de Iznate Gregorio Campos ha recordado que desde los ayuntamientos socialistas se ha demandado al Gobierno de Rajoy tanto la necesidad de reducir las peonadas de los programas del Plan de Fomento del Empleo Agrario, antiguo PER, para que los trabajadores tengan más facilidades para acceder al subsidio, como la de incluir en los PGE un plan especial de empleo para el sector agrario. “Son medidas ambas muy necesarias para el impulso del empleo en nuestros pueblos, para fijar la población al territorio y para dotar de equipamientos públicos y servicios de calidad a nuestros vecinos”, ha dicho, al tiempo que ha criticado que “el gobierno de la derecha vuelva a dar la espalda a Andalucía con un recorte de inversiones en los PGE de un 36,6%, casi 670 millones de euros menos para nuestra tierra”.

“Los alcaldes y portavoces socialistas en todos los ayuntamientos seguiremos forzando situaciones de presión y exigiendo al Gobierno de Rajoy que no dé la espalda a Andalucía, que no dé la espalda a los pueblos, que no dé la espalda a Iznate”, ha afirmado.