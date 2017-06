Medina: “Torrox es ahora más estable, más seguro y más atractivo para vivir e invertir”

13.6.2017 - 12:38 - Redacción

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha destacado hoy el avance del municipio para situarse como referente de la Costa del Sol Oriental, “una tarea avalada por las mejoras que viene experimentando el interior y la Costa en todas sus áreas y que se refleja en una mayor estabilidad económica, seguridad y visibilidad a la hora de atraer visitantes e inversiones”.

Medina, que ha reconocido la labor de los ediles que conforman junto a él el equipo de gobierno: Paola Moreno, Manuel Palomas, Sandra Extremera, José Manuel Fernández y María Ángeles Ruiz, ha subrayado que “cada día trabajamos para situar a Torrox en el lugar que le corresponde dentro del mapa de la provincia, siendo nuestras prioridades la creación de empleo y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

El regidor ha subrayado que “una de nuestras principales actuaciones en este tiempo ha sido la ordenación de la bolsa de trabajo, sustituyendo las tres anteriores por una sola más justa y transparente que ya en mayo superó el centenar de contrataciones, favoreciendo de este modo a un mayor número de personas”, ha manifestado.

Del mismo modo, ha resaltado “la normalización de la Policía Local, lo que se traduce en un incremento de la seguridad, de manera que el municipio dispone por primera vez de agentes de paisano y la plantilla ha sido dotada de chalecos antibala y antipinchazo”, ha expuesto, alegando que “ya el pasado año logramos rebajar la tasa de criminalidad un 8,3% y esperamos seguir reduciéndola en este 2017”, ha apostillado.

Medina ha recalcado igualmente “la inversión en obra pública e infraestructuras”, señalando que “Ferrara está ahora protegida con un nuevo espigón y seguimos trabajando en esta línea para la creación de nuevos diques, al tiempo que estamos realizando un gran esfuerzo por renovar la imagen del interior y la Costa, con el asfaltado del Arroyo Manzano en El Morche, el acerado de la Carraca y la rehabilitación de la avenida Esperanto en la Costa, además del plan integral para la creación y mejora de parques infantiles, lo que nos sitúa actualmente con los mejores equipamientos de la Costa oriental en este sentido”, ha aplaudido.

Otra de nuestras vertientes punteras, ha recalcado el primer edil torroxeño, “es la amplia oferta cultural y deportiva, habiendo dotado por primera vez al Teatro Villa de Torrox de una ordenanza que gestiona su uso y gestión, lo que nos permite la venta de entradas en puntos autorizados y a través de internet, potenciando el acceso a las mismas e impulsando la visibilidad de nuestro espacio escénico”.

En cuanto al deporte, ha continuado, “tenemos unos de los mejores calendarios de la provincia, siendo sede de la Copa de España de Balonmano Playa y atrayendo cada vez más eventos de índole regional y nacional, lo que se traduce en la creación de empleo y riqueza para el municipio, además de inculcar a nuestra población un estilo de vida más saludable”.

De hecho, “esta altura de miras es la que aplicamos a la organización de nuestras fiestas, que han dado un salto cualitativo importante consolidando las más tradicionales, como las ferias y el Día de las Migas, y sacando el Carnaval a la calle, poniendo en valor nuestro patrimonio histórico y cultural con el mercado romano ‘Civitas Caviclum’ y mejorando el Oktoberfest con la promoción de cerveza artesana de la Axarquía, además de la germana”, ha advertido.

Precisamente, Medina ha aludido a ese carácter innovador y pionero que encuentra una de sus representaciones en las sombrillas de colores, indicando que “bien le ha valido el impacto internacional de aparecer en la revista de viaje de British Airways, al tiempo que contemplamos crear nuestra propia marca gastronómica, Torrox Gourmet Experience, vinculada a la campaña turística que ofrece un recorrido en 360 grados por el municipio y que ya está incentivando las visitas”, ha advertido.

Una visibilidad, ha añadido, “fruto de la promoción en las grandes ferias de Turismo de Madrid (Fitur), Londres (World Travel Market) y Berlín (ITB) pero que recoge el testigo del trabajo a nivel local”, ha indicado, apuntando que “Torrox ha elevado la cantidad y calidad de sus recursos turísticos a niveles nunca vistos en el municipio, de manera que nuestras playas son más seguras y disponen de mejores equipamientos, si bien nuestras oficinas de Turismo disponen ahora de la Q de Calidad, mientras que el anterior equipo de gobierno las mantenía de manera irregular y al margen del decreto de la Junta”, ha lamentado.

Otras de las grandes novedades impulsadas en esta legislatura es la creación de la Concejalía del Mayor que, además de promover actividades y nuevos enclaves para el uso y disfrute de este colectivo, rinde homenaje cada año a las personas más longevas del municipio, ya que “somos conscientes de que Torrox está de moda, pero esto no sería posible sin el trabajo que han realizado y realizan nuestros mayores”, ha recalcado Medina.

En el apartado medioambiental, el alcalde ha destacado “el nuevo punto de abastecimiento de agua de la Costa, que pasa de uno a tres sectores, con el objetivo de mejorar la presión en las viviendas y evitar fugas, lo que repercutirá sensiblemente en la reducción del impacto ambiental”, ha expuesto.

En base a todo este crecimiento, ha proseguido, “hemos puesto en marcha una campaña de empadronamiento con el objetivo de actualizar los datos de residentes, incluyendo a aquellos vecinos que no están censados y especialmente a las personas de nacionalidad extranjera que no se han registrado o que no han renovado su documentación”.

“Nos gustaría que Torrox no sólo consolide su imagen, sino que a medio plazo dé el gran salto y sobrepase por primera vez la barrera de los 20.000 habitantes, cifra que de hecho se rebasa en determinados periodos pero sin constancia oficial”, ha indicado Medina, apuntando que, “además de evitar la pérdida de población, pretendemos mejorar la dotación de fondos públicos para el municipio”.

Por último, el primer edil torroxeño ha puesto de manifiesto “el clima de diálogo, consenso y transparencia patentes en nuestra gestión, junto a colectivos y empresarios como al resto de fuerzas políticas de nuestro municipio”, alegando que “nuestra manera de gobernar nada tiene que ver con la de etapas anteriores, no hay más que ver cómo y dónde está ahora Torrox, y cómo hemos abierto el Consistorio para seguir mejorando el municipio y la calidad de vida de los torroxeños”, ha concluido.