El PSOE exige al Gobierno un paquete de medidas para mejorar el acceso al subsidio y renta agraria en Andalucía

21.6.2017 - 21:01 - Redacción

El secretario general del PSOE de Málaga y diputado socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, ha destacado hoy la Proposición No de Ley (PNL) que el Grupo Socialista ha registrado con la que exigen al Gobierno de Rajoy poner en marcha un paquete de medidas para mejorar el acceso al subsidio y renta agraria en Andalucía, ya que, como ha subrayado, es cada vez mayor la dificultad de los trabajadores del campo para reunir las peonadas necesarias debido a la sequía que provincias como Málaga sufren de manera permanente desde hace años.

“Las inclemencias meteorológicas han dejado de ser algo coyuntural para ser un problema permanente en nuestra tierra. La falta de lluvia provoca que el campo no se recupere y que hayan descendido a cotas desconocidas los niveles de los acuíferos, y que muchos cultivos de secano hayan perdido prácticamente toda su rentabilidad social. Si a esto añadimos los cambios en la Política Agraria Común (PAC), los bajos precios de muchos productos, los costes de los tratamientos y de la energía, el panorama que vemos es sencillamente desolador para el sector”, ha dicho.

Por ello, desde el PSOE piden al Gobierno una vez más eliminar de forma inmediata y mientras persista la ausencia de lluvias las peonadas necesarias para acceder a la prestación del subsidio y renta agraria por parte de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo andaluz así como poner en marcha un estudio y medidas jurídicas específicas para las mujeres de este colectivo para solucionar la imposibilidad permanente de acceder al número de peonadas necesarias para acceder a estas ayudas. En este sentido, Heredia ha subrayado que en el caso de la mujer la situación llega a ser “grave” ya que el trabajo demandado tras la mecanización y la falta de actividad se ha cebado especialmente con el sector femenino, algo que hace “inaplazable” afrontar este problema.

Los socialistas solicitan también, como ha explicado Heredia, la “inmediata” puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Fomento de Empleo Agrario que venga a compensar la falta de trabajo en el campo así como la actualización por pérdida de poder adquisitivo desde 2012 hasta la actualidad y además, se permita, de forma extraordinaria, que los trabajos y jornales de los programas de obras municipales y provinciales computen para acceder al subsidio y renta agraria al igual que las realizadas dentro del PROFEA.

Heredia, que ha registrado la iniciativa junto a los diputados y diputadas andaluces del PSOE, ha detallado que dentro de la PNL se exige al Gobierno también que realice las modificaciones legislativas necesarias, como se ha hecho ya en Andalucía, para que los ayuntamientos no dejen de percibir recursos destinados al PROFEA debido a procedimientos como consecuencia de sus dificultades financieras, “ajenas a los trabajadores y trabajadoras beneficiarios”, y finalmente, que se constituya la Comisión Interparlamental para analizar las cotizaciones efectivas y el cumplimiento de los criterios de financiación.

“El Gobierno de Rajoy no ha sido sensible con estos problemas en los últimos años. Incumplió su promesa de no dejar sin subsidio a ningún trabajador y ha sido el Congreso con su mayoría quien en dos ocasiones le ha exigido al PP la reducción del número de peonadas necesarias, por lo que los socialistas volvemos a exigir que se tomen medidas necesarias y urgentes que vengan a paliar la situación que viven miles de familias del campo”, ha concluido.