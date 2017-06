La importancia de mantener tu página web actualizada

23.6.2017 - 10:06 - Redacción

A día de hoy, la presencia en Internet es esencial, pero es importante que también presentemos atención a nuestra imagen en la Red, ya que si la descuidamos, nos podemos encontrar con un elemento que actuará en nuestra contra y en contra de la imagen de nuestro negocio o empresa.

Si tenéis una página web, muy especialmente si se trata de la página de una empresa de productos o servicios, es muy importante que os preocupéis por mantenerla adecuadamente actualizada, ya que de ello va a depender muchos factores que van desde el posicionamiento hasta la imagen de nuestro negocio. A continuación vamos a analizar algunos detalles a través de los cuales entenderéis la razón de la importancia de mantener la página web al día, además de que analizaremos algunos de los detalles que precisan de una actualización más urgente.

Por qué es importante actualizar la página web

La página web de nuestra empresa es algo parecido a una carta de presentación, es decir, habla de nosotros y de nuestra profesionalidad, de manera que la primera razón por la que es esencial tener una página web actualizada es para dar una buena imagen a nuestros potenciales clientes.

Por otra parte, tanto si vendemos productos como servicios, evidentemente el catálogo tiene que estar totalmente actualizado. Da muy mala imagen el hecho de que un cliente se interese por alguno de nuestros productos o servicios y, en el momento de comprar, le digamos que ya no está disponible.

No debemos olvidar que Internet es una fuente inmensa de información, de manera que muchos clientes realizan comparaciones y analizan los productos antes de realizar la compra, por lo que no sólo no le vamos a vender el artículo, sino que además le habremos hecho perder mucho tiempo, por lo que seguramente no estará muy contento con nosotros, algo que también nos puede perjudicar si decide publicar su opinión en redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros estar informados. Estos fallos son pequeñas manchas que con el tiempo pueden hacer mucho daño a nuestra empresa.

También deberemos tener siempre bien actualizados los datos de contacto, ya que es la forma en la que el cliente o interesado va a poder contactar con nosotros, lo cual significa que con un fallo de este tipo podemos acabar perdiendo muchos clientes de forma innecesaria. Y por supuesto, al actualizar los datos, lo ideal es comprobar varias veces que lo hayamos puesto todo bien, ya que de esta forma evitaremos problemas en la comunicación con nuestros clientes.

En cuanto a las actualizaciones de páginas web, es importante que mantengamos el contacto con nuestros clientes o personas que puedan estar interesadas en nuestra empresa. Para ello podemos contar con un blog o apartado donde iremos añadiendo noticias, tutoriales sobre nuestros productos o servicios, etc., de forma que el cliente nos vea como una empresa activa, y no como un negocio con poco contacto con Internet.

El marketing online te permitirá aumentar tu cartera de clientes

Una buena forma de conseguir relevancia es a través de las redes sociales, de forma que lo ideal es publicar algo cada cierto tiempo para que nuestros seguidores vean movimiento, además de que esta es una muy buena forma de mejorar el posicionamiento de nuestra web en los buscadores.

Recordad que cuanto más contenido, más posibilidades tendremos de conseguir una buena relevancia, pero para lograr resultados verdaderamente efectivos, lo ideal es preparar una estrategia de marketing, una forma efectiva de conseguir ser más visibles y cuidar nuestra imagen en la Red. Eso sí, estas cosas son más complejas de lo que parece, por lo que siempre recomendamos que contéis con los servicios de profesionales como STAMINA Marketing Online, una empresa competente y con amplia experiencia en el sector que os preparará un plan perfectamente adaptado a vuestras necesidades, consiguiendo que con una pequeña inversión nuestra empresa tenga mayor representación en Internet, salga en los primeros resultados en búsquedas en función de las keys, tendremos una mejor imagen de cara al público, conseguiremos una mejor valoración, y además también adelantaremos a la competencia más directa, lo cual se traduce en más clientes y en clientes con mayor poder adquisitivo.

No olvides que la imagen de tu web es esencial

Pero todo esto no sirve de nada si después la gente entra en nuestra página y ve una plantilla fea, sin carisma, sin imagen de empresa, algo que no sea suficientemente accesible, y que, como comentábamos antes, no hable muy bien de nosotros.

La apariencia es fundamental en los negocios, y para ello deberemos tener una página web acorde a los tiempos que corren, y para ello vale la pena realizar una pequeña inversión que cambiará muchísimo nuestra apariencia de cara a los clientes. Pero para ello también es importante que contratéis profesionales del Diseño Web Malaga o cualquier lugar en el que esté radicada vuestra empresa, gracias a lo cual obtendréis un resultado fantástico.

Recordad que las páginas web no son sólo apariencia, sino que además también deben estar optimizadas, o de lo contrario vamos a perder muchas posiciones en los buscadores. De ahí que no os aconsejemos que experimentéis con vuestra empresa, ya que por ahorrar un poco, al final podéis acabar perdiendo muchos clientes.

Otro detalle importante en relación con la actualización de la página web es el hecho de que, una página que no cumpla con los datos actualizados y una apariencia adecuada y que permita encontrar lo que se está buscando rápidamente, al final acaba perdiendo posición en Google y resto de buscadores, lo cual significa que puede llegar a desaparecer de Internet. No desaparece propiamente dicho, pero sí que deja de estar al alcance de la vista de los que podrían ser nuestros potenciales clientes, por lo que se traducirá en que esas ventas se las llevará cualquiera de las empresas de la competencia.

En definitiva, una pequeña inversión ahora puede suponer un importante beneficio extra en un plazo de tiempo bastante inferior al que podáis pensar.