El PP denuncia que la Axarquía sólo tendrá un 57% de sustituciones sanitarias en verano

27.6.2017 - 9:25 - Redacción

El parlamentario andaluz por el PP de Málaga Félix Romero ha denunciado que la comarca malagueña de la Axarquía sólo va a tener una tasa de sustitución de profesionales sanitarios por vacaciones del 57 por ciento, lejos del cien por cien prometido por el PSOE en marzo e incluso del 65 por ciento al que al menos se comprometió en mayo.

“Una vez más, el PSOE al frente de la Junta es incapaz de cumplir sus promesas para evitar otro verano negro en la sanidad andaluza y malagueña”, ha lamentado el dirigente popular, que ha ofrecido hoy una rueda de prensa en Vélez-Málaga acompañado por el presidente local del partido, Francisco Delgado.

En este sentido, Romero considera muy grave que tan solo el 57 por ciento de los profesionales sanitarios vayan a poder ser sustituidos en verano en la Axarquía, “lo que se traducirá de nuevo en cierre de camas y de centros de salud por la tarde, en unos meses en los que precisamente hay mucha más población”.

En concreto, se estima que la provincia de Málaga cuenta con una población flotante con motivo del periodo estival de más de tres millones de personas, “por lo que no podemos permitirnos estos recortes en un ámbito tan importante y tan sensible como es el de la sanidad pública”. “Una vez más vemos que el prestigio de nuestro sistema sanitario se debe a la labor de unos magníficos profesionales y, desde luego, no a la inversión y a los recursos que el PSOE dedica a la sanidad andaluza”, ha apuntado.

Durante su intervención, Romero se ha hecho eco de los datos ofrecidos por los sindicatos sanitarios en los que se advierte de que para poder garantizar el servicio sanitario a lo largo del verano se necesitaría la contratación de al menos 2.000 profesionales sanitarios, “algo que está lejos de cumplirse debido a las malas condiciones que ofrece el Gobierno andaluz en estas contrataciones de verano”.

De esta forma, debido a una “muy deficiente planificación, llegamos a un verano en el que la media de sustituciones de profesionales sanitarios apenas va a alcanzar el 50 por ciento, lo que se va a traducir en un preocupante recorte de la cobertura sanitaria cuando más potenciales usuarios hay en nuestra provincia”.

Ante esta circunstancia, Romero ha anunciado que el PP “va a estar del lado del usuario, del lado de la sanidad pública, y durante todo el verano vamos a estar en la puerta de los hospitales y centros de salud denunciando esta situación y requiriendo saber el nivel de servicios que se está prestando fruto de estos recortes”.