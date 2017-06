El Weekend Beach Festival anuncia el 95% de venta de sus abonos y el 95% de ocupación de su área de acampada

27.6.2017 - 16:52 - Redacción

A tan solo una semana de celebrar su cuarto año, el Weekend Beach Festival Torre del Mar confirma unas cifras de venta más que alentadoras, la organización lleva vendidos el 95% de sus abonos y el 95% de ocupación de su zona de acampada. Unas altas cifras dadas por primera vez en el festival y un dato más que positivo para la organización y para Torre del Mar que este año además está de enhorabuena tras recibir en Fitur el Premio Anual Q por parte del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y por recuperar este año la bandera azul para sus playas, algo que los “weekers” van a disfrutar y mucho.

El festival comienza el miércoles 5 de julio con su Fiesta de Bienvenida en el Escenario el Faro, ubicado en la zona de acampada. Actuarán Dj Muriel, Dani Lobato Dj, Gioser y Oliver Narbona & Dani HR. Será gratuito y a partir de las 16.00h. Ese mismo día y ya en el Escenario Weekend Brugal se darán cita a partir de las 17.00h Abdón, Musicómanos, Mitad Doble, 4Mica, Jammin’ Dose, el muy esperado icono del rap nacional Kase O, los siempre bienvenidos MAGO DE OZ, marca de la casa con Litle Pepe acompañado de la banda Malaka Youth, el grupo formado por components de SkaP, Gato López y el cierre será electronico para Vicman Romero & Mike Sildavia.

El jueves 6 y ya con casi todos los “weekers” en la línea de meta, se pondrán en marcha todos los escenarios para disfrutar de grandes actuaciones. Por la mañana a partir de las 12h y en el Escenario Matinal El Faro pondrán la animación Liz Deejay, Dardem, la Sombra del Grajo y Dj Emm. En el TorreMar y a partir de las 18.30h se subirán en el siguiente orden El Kanka, Aslándticos, Fuel Fandango, Estricnina, Dub Inc, Falsalarma, Gordomaster Y Camo & Krooked. Mientras en el Weekend Brugal lo harán Shinova, Grises, Lori Meyers, León Benavente, Boikot, Sepultura Y Narco. En el Sunrise San Miguel el espacio está reservado para la música electronica con Claudio Hidalgo, Mind, Miguel Pyda, Matthias Tanzmann, Chris Liebing, Rebekah y Horacio Cruz.

El viernes 7 de Julio sera aún más grande si cabe. Por la mañana a partir de las 12h y en el Escenario Matinal El Faro pasarán Jump To The Moon, la Regadera, Soge Culebra y Antonio Hierro Dj. En el TorreMar y a partir de las 18.15h la fiesta de los italianos España Circo Este Dará La Bienvenida Para Dar Paso A Amparanoia, La Pegatina, el esperado líder de Calle13, Residente, Green Valley, el mítico reggae de Anthony B, la luz flamenca para el rap de Dellafuente y Maka, y Friction. En el Weekend Brugal comenzará Anni B. Sweet siguiéndole el pop de Ivan Ferreiro, Nada Surf, uno de los grupos más interesantes del rock independiente internacional, Full, los esperadísimos reyes de la electronica The Prodigy, la fuerza de los granadinos Hora Zulú y los poderosos maestros del rock underground vasco Berri Txarrak.

El sábado 8 de julio será el último día para vivir a lo grande el festival de la Costa del Sol. Por la mañana y a partir de las 12h no sabemos si resistirán los cuerpos para ver en el Escenario Matinal El Faro a Gozadera Think Different, Arjano y 2Maniaks. A partir de las 18.15h y en el Escenario TorreMar llegará la energía de los gaditanos Trashtucada para seguirles Canteca De Macao, Chambao que vuelve a tocar en su tierra y en el festival por segunda vez, los reyes de la rumba rock ESTOPA, el rap femenino de Mala Rodriguez y su paisano Tote King & Shotta + Dj Nexxa, otra de las jóvenes sorpresas de este año Ayax y Prok y cierre con Dimension. El Weekend Brugal no sera menos suave con las actuaciones de Delafé, La Habitación Roja, una de las bandas del cartel más esperadas de este año como son los argentinos Los Fabulosos Cadillacs, la magia inconfundible de L.A., el legendario Rosendo que vuelve a tocar en la playa malagueña, Saratoga y Sínkope. Para los menos madrugadores el Escenario Sunrise estarán Sau djs Show, Rodrigo Toré, Toni Varga, Guti (live), Gaiser, Pan-Pôt, Gonçalo & Marc Maya y el broche de Paco Osuna.

La organización ya ha publicado su cartel dividido por días, escenarios y horarios. Está disponible en la página web oficial: www.weekendbeach.es

En 2017, Weekend Beach Festival Torre del Mar hará historia.