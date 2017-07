Los vinos Arcos de Moclinejo de Bodegas Dimobe, y Filitas y Lutitas, y La Raspa, de Viñedos Verticales, consiguen los Oros en la prueba del Parador Málaga Golf

30.6.2017 - 19:10 - Redacción

Los vinos de Moclinejo vuelven a estar de enhorabuena tras su participación en el Concurso Internacional de Vinos Akatavino Sumilleres de España (CIVAS), donde han participado más de 400 bodegas. Bodegas Dimobe (Antonio Muñoz Cabrera) ha obtenido dos Grandes Oros CIVAS con Arcos de Moclinejo dulce PX 40 años. D.O. Málaga. Tinto (97/100) y Arcos de Moclinejo seco 40 años. D.O. Málaga. Generoso (98/100). Igualmente la Bodega Viñedos Verticales, también de Moclinejo, ha obtenido el Premio Oro CIVAS con los blancos Filias y Lutitas 2015 Moscatel y PX de la Axarquía, D.O. Sierras de Málaga. (94/100) y La Raspa 2016 Moscatel y Doradilla. D.O. Sierras de Málaga. (92/100).

Estos premios se han dado a conocer esta última semana de junio en un acto celebrado en el Parado Málaga Golf, en el que participaron como miembros del jurado 35 top sumilleres. CIVAS es un concurso sin precedentes, por ser el único cuya participación no es abierta, sino que solo participan los mejores vinos de España con puntuaciones superiores a los 90 puntos sobre 100 en la guía Akatavino 2017 y que han sido previamente seleccionados por un comité de sumilleres.

Los vinos premiados aparecerán en la edición 2008 de la Guía de Vinos digital 3.0, de mayor difusión del mundo, con más de 2,5 millones de descargas, con lo cual la localidad de Moclinejo vuelve a estar presente en una de las guías más importantes del vino.

GRAN ORO CIVAS

Arcos de Moclinejo dulce PX 40 años. Bodegas Dimobe (Antonio Muñoz Cabrera). D.O. Málaga. Tinto (97/100)

Arcos de Moclinejo seco 40 años. Bodegas Dimobe (Antonio Muñoz Cabrera). D.O. Málaga. Generoso (98/100)

ORO CIVAS

Filias y Lutitas 2015 Moscatel y PX de la Axarquía, de Viñedos Verticales. D.O. Sierras de Málaga. Blanco (94/100)

La Raspa 2016 Moscatel y Doradilla. Viñedos Verticales. D.O. Sierras de Málaga. Blanco (92/100)