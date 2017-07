El teniente alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, ha explicado todos los detalles de la “inmediata retirada del polémico cartel emplazado en un soporte publicitario del párking de Torre del Mar y que pertenece a una empresa privada.”

3.7.2017 - 16:11 - Redacción

En la mañana de hoy, el teniente alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, ha explicado todos los detalles del polémico cartel sexista y denigrante que fue retirado este sábado en Torre del Mar, de manera casi inmediata a su emplazamiento.

El teniente alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, ha informado que “el sábado 1 de julio por la tarde, una vecina escribió al Facebook de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar avisando de la existencia de este cartel emplazado en el párking de Torre del Mar. Nada más tener conocimiento del asunto, acudí al lugar y avisé al jefe de la Policía Local para que se retirara de inmediato.”

“El espacio publicitario sobre el que se ubica este cartel no es municipal, sino que pertenece a una empresa privada. No pasó ni una hora desde que se dio el aviso hasta que el ‘mupi’ fue retirado” subraya el teniente de alcalde, Jesús Atencia, quien insiste en que “mientras yo esté al cargo, Torre del Mar no va a permitir ni una sola exposición pública sexista ni denigrante, ya sea a modo de publicidad o de cualquier otro soporte”.

“En cuanto vi el cartel, di orden de que se retirara, de manera contundente. Torre del Mar es un pueblo que no va a permitir ningún ataque a la mujer, el cartel no duró ni 30 minutos puesto” añadió el teniente alcalde torreño, Jesús Atencia.

Pérez Atencia, ha explicado que “además de soez y de mal gusto, es un cartel denigrante desde el momento en que – en este caso una mujer – es rebajada a objeto, obviando su dignidad y considerando que necesita satisfacer un apetito sexual desligado de toda emoción o razonamiento.”

En este sentido, el teniente de alcalde de Torre del Mar, indicó que “la ley general de publicidad califica de ilícitos los anuncios que representan a las mujeres de forma vejatoria o discriminitoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo, o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende comercializar.”

De igual forma, Atencia, resalta que “por otro lado, la ley establece también que está prohibida toda publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio.”

“El observatorio andaluz de la publicidad no sexista indica en su página web que ‘no resulta de recibo presentar el cuerpo femenino como objeto o como valor añadido a los atributos de un determinado producto‘” apuntó Jesús Atencia.

El teniente de alcalde torreño, Jesús Atencia, ha lamentado que el portavoz del Partido Popular en Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla, intentara sacar rédito político de esta situación y ha explicado que “casi 24 horas después, el domingo a las 11 de la mañana Delgado Bonilla pide la retirada del cartel cuando este ya se había retirado el día anterior de manera casi inmediata a su emplazamiento. Da la sensación de que está más preocupado por sus propios intereses que por el interés general de la ciudadanía.”