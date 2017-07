Alcer presenta en la Mancomunidad Costa del Sol Axarquía una plataforma on line de atención a enfermos con insuficiencia renal y sus familias

5.7.2017 - 16:09 - Redacción

El presidente de la Mancomunidad de Municipios, Gregorio Campos; el vicepresidente tercero y alcalde de Comares, Manuel Robles y la presidenta de Alcer Málaga, Josefa Gómez, han presentado esta mañana el proyecto piloto ‘Alcer Soluci –on-line’, una plataforma on line de atención a enfermos con insuficiencia renal y sus familias. El programa recorrerá más de media docena de municipios, entre ellos, Torrox y Comares.

“Desde la institución comarcal queremos felicitar a la Asociación Alcer por esta iniciativa que pone al alcance de la mano de muchos de nuestros vecinos aquejados de enfermedades renales de nuevos recursos”, ha expresado Campos quien ha animado a otros municipios de la comarca de menos de 20.000 habitantes a que se sumen a este programa que ofrecerá a los usuarios información nutricional, psicológica, social y fisioterapéutica.

Robles ha señalado que el municipio de Comares se ha adherido a este proyecto que financia la Diputación de Málaga “con el objetivo de ofrecer asistencia a sus vecinos así como a los familiares, profesionales, cuidadores o voluntarios que sufren o que tratan este tipo de enfermedad relacionadas con el riñón”.

La presidenta de Alcer, Josefa Gómez, ha explicado que esta experiencia piloto está pensada para proporcionar atención on line a personas con enfermedad real crónica y sus familias, incluyendo a profesionales que trabajan en áreas relacionadas, cuidadores y voluntarios. “Llevamos 40 años trabajando y durante nuestra andadura detectamos las dificultades que tenían los enfermos de los municipios que están fuera de la capital para acceder a ciertos servicios por motivos de distancia. Había necesidad y nosotros queríamos atender esa demanda que por motivos de salud o económicos no se podían desplazar hasta Málaga”, ha agregado.

El objetivo de la plataforma de atención integral on-line consiste en ofrecer asistencia en materia de atención social, psicológica y laboral, facilitar información y formación a profesionales, cuidadores y voluntarios que se dediquen a la atención de este tipo de enfermedad, recomendaciones nutricionales; asesoramiento fisioterapéutico personalizado, además de atender demandas específicas y directas de los usuarios, de forma que las actividades que desarrolla la asociación puedan llegar a los municipios menores de 20.000 habitantes.

También podrán conocer de primera mano las distintas actividades que desarrolla la asociación, que tiene como principal objetivo mejorar de la calidad de vida de los pacientes con enfermedades renales.

El técnico de Alcer, Miguel Prego ha explicado que “la plataforma tiene un planteamiento sencillo, pensado para personas con mayor edad que no están acostumbradas a la tecnología”. “Se trata de una aplicación informática muy fácil – también en app de Android – tanto para pedir cita como para la consulta on line a través de videoconferencia”, ha señalado Prego quien ha aclarado que la plataforma virtual puede ser usada en “cualquier lugar del mundo” y el convenio con los siete ayuntamientos de la provincia sirve para “aquellas personas que no tienen acceso a internet o no tienen conocimientos para su uso puedan hacerlo a través de los técnicos de Guadalinfo”.