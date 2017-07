El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria elabora la primera Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica

14.7.2017 - 13:30 - Redacción

La Concejalía de Comercio y Vía Pública del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha informado de la elaboración de la primera Ordenanza Municipal de Protección contra la contaminación acústica, que está siendo consensuada por el sector de comerciantes, hostelería y el tejido empresarial, según ha avanzado el concejal del área, Sergio Díaz (PP).

Se trata de una ordenanza pionera que pretende regular, vigilar y corregir situaciones por ruido y vibraciones térmicas, con el objetivo de proteger la salud y los derechos de los ciudadanos, además de mejorar la calidad del medio ambiente. El proyecto recoge casi un centenar de apartados en los que desarrolla el ámbito de aplicación de la ordenanza y una serie de herramientas para controlar y clasificar los espacios públicos susceptibles de provocar contaminación acústica.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha destacado “la importancia de esta ordenanza que los vecinos venían reclamando durante años, con el fin de establecer parámetros para evaluar y controlar la contaminación acústica en el municipio”. Asimismo, el regidor ha explicado que con este proyecto “pretendemos atender las demandas del sector comercial en temporada alta y garantizar el descanso del residente-turista durante su estancia en el municipio”.

La ordenanza establece una clasificación detallada de espacios públicos en función de su uso (residencial, industrial, recreativo, turístico y sanitario/docente/cultural), y el nivel de contaminación al que se someten. Según se desprende de este primer borrador, las zonas se dividirán en: zonas de protección y situación acústica especial, zonas acústicamente saturadas, zonas tranquilas y zonas declaradas de conflicto acústico.

“A través de la nueva ordenanza se regula la actuación en diferentes espacios y servicios públicos en el ambiente exterior, además de la acción del conjunto de ciudadanos y mascotas domésticas”, asegura el concejal.

En cuanto a la actividad en terrazas, veladores e instalaciones en fachadas, queda prohibida la instalación de equipos de reproducción/amplificación de sonido, vídeo o televisión, salvo autorizaciones específicas.

Las actuaciones musicales en la vía o espacios públicos no estarán sometidas a autorización administrativa, siempre y cuando no perjudiquen al resto de ciudadanos. También quedan prohibidas aquellas actuaciones que empleen elementos de percusión amplificación y/o reproducción, salvo aquellas que puedan autorizarse en zonas especialmente delimitadas, y con previa comprobación de que no perturben la convivencia ciudadana.

El límite horario para la expedición de bebidas y comidas será hasta las dos de la madrugada como máximo.

Asimismo, la nueva ordenanza también regula los comportamientos ciudadanos, y prohíbe el uso de petardos o elementos pirotécnicos fuera de los lugares autorizados, además de la utilización de aparatos de reproducción sonora con una potencia de 70db sin el uso de auriculares.

Sobre los ruidos provocados por animales domésticos, los propietarios están obligados a adoptar las medidas necesarias para impedir que sus animales perjudiquen el bienestar de la comunidad. Si el propietario es incapaz de controlar a su animal y se reciben quejas de los ciudadanos, se procederá a realizar una serie de mediciones.

Las multas van desde los 1.000 euros por infracciones administrativas leves, hasta los 30.000 euros por aquellas infracciones muy graves que superen el máximo de 6dbA.

El proyecto incluye la elaboración de mapas de ruidos, clasificados en mapa estratégico y mapa singular de ruido, en función del área de evaluación del ruido, y planes de acción con medidas correctoras.

El concejal de Comercio y Vía Pública ha explicado que “hemos mantenido una primera reunión con el sector, que trascurrió satisfactoriamente. Con este primer borrador de ordenanza, se abrirá un plazo de trámite de información pública para que la ciudadanía conozca y nos haga llegar sus propuestas”.

Además Díaz ha avanzado que “la ordenanza se someterá a una aprobación inicial durante una sesión plenaria, con el posterior período de alegaciones públicas, para finalmente aprobar esta ordenanza, que entraría en funcionamiento en el último trimestre de este año”.