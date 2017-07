El alcalde de Vélez-Málaga asegura que la cobertura policial estará garantizada en todos los eventos del municipio

17.7.2017 - 12:59 - Redacción

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, da garantía de que cualquier evento festivo en el municipio tendrá “una cobertura plena y segura”. El regidor responde así a un comunicado que el sindicato policial Unión de Policía Local y Bomberos (UPLB) emitió ayer, por facebook, denunciando “el incumplimiento por parte del alcalde de sus promesas” como explicación al por qué las instalaciones de la Policía Local mantenían las puertas cerradas el 16 de julio por falta de asistencia de 6 agentes a sus puestos de trabajo.

El regidor de la ciudad señala que se han abierto expedientes informativos a los agentes policiales para que trasladen los motivos por los que se negaron a incorporarse al servicio.

Antonio Moreno Ferrer asegura que los técnicos de Recursos Humanos están valorando los informes que el jefe de la Policía Local emitió ayer por si “se tratan de acciones encubiertas de huelga y desobediencia al superior jerárquico de la Policía Local.

El alcalde de Vélez-Málaga asegura que no va a aceptar “más mentiras, amenazas o chantajes” puesto que los agentes de la Policía Local conocen el seguimiento de una mesa de trabajo que ha estado en marcha entre abril y junio y de la que se concluyó con el compromiso de Antonio Moreno Ferrer de “un nuevo sistema de trabajo que entrará en vigor el 1 de septiembre y la valoración de los puestos de trabajo, una vez estuvieran aprobados los Presupuestos municipales de 2017 en los que se ha incluido una partida específica para tal fin”.

La Policía Local se rige por “acuerdos colectivos y por sus especificidades, éstas últimas lo que se conoce como bolsa”, concreta Moreno Ferrer, quien indica que los servicios jurídicos del Ayuntamiento trasladan que es una equivocación “que los agentes consideren, que por estar en la bolsa, no prestarán sus servicios para cubrir bajas o necesidades puntuales”.

El alcalde de Vélez-Málaga señala que ayer, cuando el municipio vivía 4 procesiones en honor a la Virgen del Carmen, “no hubo incidentes” y felicita a los policías locales “que hicieron el servicio dando muestra de su profesionalidad”. Moreno Ferrer agradece asimismo el trabajo coordinado con la Policía Nacional y con Protección Civil.

Con respecto a la seguridad en los futuros eventos de la Feria de Santiago y Santa Ana y Air Show, el regidor de la capital de la Axarquía adelanta que no hay “motivos de alarma para poner en tela de juicio la seguridad en ambos eventos ya que se celebrarán “en espacios acotados y el tráfico se llevará a las zonas más adecuadas” y da “las garantías necesarias para que los eventos en Vélez-Málaga tengan la misma seguridad que se ha mantenido hasta hoy”.