La Junta presenta en Vélez-Málaga las nuevas ayudas de Fomento al alquiler y la rehabilitación dotadas con casi 34 millones

18.7.2017 - 12:14 - Redacción

La Consejería de Fomento y Vivienda ha convocado tres nuevas líneas de ayudas para favorecer el alquiler de viviendas y la rehabilitación de edificios, dotadas con 32,5 millones de euros, que podrían alcanzar a 21.150 familias andaluzas con ingresos limitados o en situación de especial vulnerabilidad, así como a unidades familiares con miembros mayores o con alguna discapacidad. Esa dotación inicial se incrementará en 1,3 millones procedente de recursos autonómicos para reforzar las subvenciones de alquiler, lo que supondrá un montante global de casi 34 millones.

Así lo ha explicado hoy el delegado del Gobierno de la Junta, José Luis Ruiz Espejo, en la presentación de estas ayudas en Vélez- Málaga, junto al delegado territorial de Fomento y Vivienda, Francisco Fernández España, y el alcalde del municipio, Antonio Moreno Ferrer .

Ruiz Espejo ha señalado que estas subvenciones abiertas en régimen de concurrencia competitiva se acogen a los programas de Alquila, Rehabilita y Adecuación Funcional Básica, esta última se ha retomado este año en el marco del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.

El delegado del Gobierno andaluz ha expuesto que estos incentivos ponen de manifiesto el compromiso de la Junta con las familias andaluzas con menos recursos para garantizarles el derecho de acceso a una vivienda digna en condiciones asequibles, para añadir que “estas nuevas órdenes permiten a estas personas hacer frente a una renta de alquiler y también se les presta apoyo económico para emprender reformas tanto en el interior de las casas como en las zonas comunes de los edificios orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad, favoreciendo aspectos tan esenciales como la accesibilidad y la eficiencia energética”.

En este sentido, Ruiz Espejo ha apuntado que en los últimos años la Junta ha concedido en el municipio de Vélez-Málaga 31 ayudas para adecuación funcional de viviendas por un valor de 42.965 euros, una ayuda para rehabilitación de edificios, concedida a la comunidad de propietarios de la Calle Olivo, número 5, por importe de 31.088 euros, y las ayudas al alquiler han sido 88 el pasado año 2016.

Además, el delegado ha reseñado el alcance económico de la medida, “porque la rehabilitación de viviendas supone apoyar también a un sector como el de la construcción, que se ha visto muy afectado por la crisis económica en los últimos años, y especialmente supone un apoyo a las pymes del sector, que son fundamentalmente las que asumen estas obras de rehabilitación de edificios y adecuación funcional”.

Por su parte, el alcalde, Antonio Moreno Ferrer, ha destacado que las políticas de vivienda son una prioridad para el Ayuntamiento veleño, valorando a este respecto el interés de estas ayudas para cuya tramitación ha ofrecido la colaboración municipal y la ayuda a los vecinos y vecinas en la realización de solicitudes o cualquier otro apoyo que se les pueda facilitar a este respecto desde el ámbito local.

Los interesados en optar a estos incentivos tendrán de plazo hasta el próximo 7 de agosto para presentar las solicitudes, que se seleccionarán según la mayor valoración obtenida en función de los criterios fijados previamente. En lo que respecta a la rehabilitación de edificios, la orden publicada cuenta con una dotación de 14,5 millones de euros, unos recursos con los que se pretende prestar apoyo para ejecutar obras de conservación, mejora de la calidad y sostenibilidad, así como de la accesibilidad de las zonas comunes. Estos incentivos podrán alcanzar a más de 400 edificios, compuestos por más de 6.500 viviendas de toda Andalucía, y establecen como beneficiarias las comunidades de propietarios de viviendas en las que, al menos, la mitad de los propietarios de las viviendas que componen el edificio tengan ingresos familiares ponderados no superiores a 3,50 veces el IPREM.

Las ayudas de alquiler, que podrían beneficiar a en torno a 12.500 familias andaluzas, están dotadas con 15 millones de euros para subvencionar el 40% de la renta de arrendamiento de la vivienda para contratos no superiores a los 500 euros mensuales. No obstante, la ayuda podrá alcanzar hasta el 80% para aquellas personas que acrediten estar en situación de especial vulnerabilidad por encontrarse en riesgo de exclusión social. Los solicitantes tendrán que ser los titulares del contrato y no superar unos ingresos calculados en función de los miembros de la unidad familiar, fruto de la suma de los ingresos de todos, referidos al ejercicio 2015.

Por su parte, las subvenciones de Adecuación Funcional Básica, están destinadas a familias andaluzas mayores de 65 años o con algún miembro con discapacidad y movilidad reducida para que puedan solicitar ayudas dotadas con tres millones de euros para acondicionar sus viviendas y adaptarlas a sus necesidades. La Junta de Andalucía estima que se podrán otorgar en torno a 2.150 subvenciones, que ascenderán a un máximo de 2.000 euros por solicitante, de los que 1.400 euros se destinarán a la ejecución material de los trabajos y los 600 euros restantes a sufragar los honorarios de la asistencia técnica si se requieren. Esos incentivos posibilitarán la adaptación del interior de las viviendas o la mejora de seguridad de algunos elementos de la vivienda habitual y permanente de este colectivo.