Alcaldes y alcaldesas socialistas denuncian el retraso de las obras del Plan de Fomento de Empleo Agrario y exigen al Gobierno su inicio inmediato

20.7.2017 - 11:16 - Redacción

Alcaldes y alcaldesas del PSOE en la provincia de Málaga han denunciado el retraso de las obras del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) y han exigido al Gobierno del PP su inicio inmediato. Una representación de alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, diputados y diputadas provinciales, junto al secretario general del PSOE de Málaga y diputado nacional, Miguel Ángel Heredia, han registrado hoy un escrito en la Subdelegación del Gobierno de Málaga para denunciar este retraso de las obras del PFEA, antiguo PER, en los municipios de la provincia.

Antes de registrar el escrito, Heredia ha explicado a los medios que la gran mayoría de los proyectos del PFEA presentados por los ayuntamientos tenían como fecha de inicio el pasado 1 de julio; sin embargo, a día de hoy las obras no han podido comenzar y además no hay ningún tipo de fecha para que comiencen. Según Heredia, “la excusa” del Gobierno para esta demora es el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, pero “la realidad es que hay una falta de personal en las oficinas del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) para coordinar administrativamente la puesta en marcha de los proyectos”. “La gestión que está haciendo el Gobierno de Rajoy de un programa que es fundamental para los municipios rurales y para los trabajadores ha sido un desastre”, ha asegurado.

El dirigente socialista ha explicado que más de 31.000 afiliados y afiliadas al régimen especial agrario en la provincia de Málaga están viéndose afectados por esta situación, ya que este programa de obras que llevan a cabo los ayuntamientos de nuestra provincia supone un complemento a la renta correspondiente a los jornales trabajados durante las campañas agrícolas para estos trabajadores. “Sin estas obras muchos de estos 31.000 trabajadores no van a poder reunir los 35 jornales necesarios para cobrar el subsidio o renta agrario”, ha advertido.

Al mismo tiempo, ha señalado que la demora en el inicio de las obras supone un grave perjuicio para el 80% de los municipios de la provincia que se benefician de este programa. Así, Heredia ha explicado que hay municipios que utilizan este programa para hacer obras en los centros educativos durante el verano. “Si se retrasan, los alumnos van a empezar los colegios con las obras llevándose a cabo”, ha apuntado.

El diputado socialista ha recordado que el PFEA, antiguo PER, es un programa que ha beneficiado a los municipios del ámbito rural de Andalucía y de la provincia de Málaga. “Gracias al PER, en Andalucía no hemos perdido ningún municipio. Y ha permitido una igualdad real entre pueblos y ciudades. Rajoy se ha convertido en el enemigo público número uno de los municipios. Con su reforma local y con actuaciones como esta demora en el inicio de las obras”, ha expuesto.

Por todo ello, ha anunciado que los socialistas, además del escrito presentado en Subdelegación, van a registrar iniciativas en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a que acelere y ponga en marcha de forma inmediata las obras del PFEA e instando al SEPE a que convoque la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario, “que es la que permite que puedan comenzar las obras”. “Hay más de 31.000 trabajadores afectadas por la negligencia del Gobierno del PP. Y estamos hablando de muchos municipios que podrían comenzar a hacer obras y que no han podido por la dejadez del Gobierno de Rajoy”, ha asegurado Heredia.

Por su parte, el alcalde de La Viñuela, José Juan Jiménez, ha afirmado que este “retraso injustificado” en las obras del PFEA “nos está abocando a una situación insostenible”. “En mi municipio teníamos que haber empezado el día 1 de julio las obras. Hemos propuesto como fecha de inicio el 1 de agosto y va a ser imposible también. Y estamos en una situación insostenible porque las obras en invierno no se pueden realizar, porque llueve, hace mal tiempo. La gente en el campo no puede permitirse estar ocupada con estas obras en invierno porque tiene la campaña de la aceituna. La gente está desesperada esperando esos jornales para la economía familiar y para la economía de los municipios”, ha explicado.

“Estamos aquí ante la Subdelegación del Gobierno para que se dejen de poner comas y puntos en los documentos y nos dejen de una vez por todas empezar con los programas que tanta falta le hace a la gente y a los ayuntamientos para poder llevar a cabo obras de infraestructuras que son muy necesarias. Les pido a los alcaldes del PP y otros partidos que se unan a esta iniciativa”, ha concluido.

Por último, el alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, ha asegurado que “es inexplicable que no hayamos comenzado todavía las obras del PER y que no tengamos ningún compromiso serio por parte de ninguna administración de una fecha inicio”. “Insto a todas las administraciones a que se pongan de acuerdo y, en especial, al SEPE para que no vuelva a ocurrir esto nunca más, porque es muy grave para todos nuestros municipios”, ha dicho.

Lara ha pedido “incluso que se empiece ya a trabajar en la campaña del año siguiente por los graves problemas que están acarreando en todos nuestros municipios, ya que este programa es un programa importantísimo para nuestros municipios, porque es uno de los elementos que evita el despoblamiento en nuestras localidades, en las zonas rurales”. “Quiero también pedir a todas las administraciones una actualización de este programa. Creemos mucho en este programa, que es necesario y útil para los municipios. Quiero reivindicar también la creación de un PER especial por la falta de lluvia que hace que se pierdan muchos de los jornales y la reducción de las peonadas, cada día más difícil de alcanzar sobre todo para las mujeres”, ha concluido.