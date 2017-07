Una joven de Vélez hace un llamamiento para encontrar a su hijo

20.7.2017 - 8:40 - Redacción

Mari Carmen Camacho, una joven madre de Vélez-Málaga ha hecho un llamamiento a través de las Redes Sociales para pedir colaboración en la búsqueda de su hijo. Reproducimos el llamamiento de la madre:

“Por favor hago un llamamiento este es mi bebe Ángel su padre lo recogio ayer a las cinco me lo tenia k haber entregado a las 8 el niño aun no ha llegado no se donde esta…por favor si alguien lo ve k se ponga en contacto conmigo…gracias”.