La Oficina de Turismo de Frigiliana obtiene la Q de Calidad

21.7.2017 - 11:28 - Redacción

Ayer 20 de julio la oficina de turismo de Frigiliana recibió oficialmente el distintivo Q de calidad, convirtiéndose en el sexto municipio malagueño cuya oficina de información turística obtiene esta calificación, sumándose así a las oficinas de Torrox, Nerja, Málaga, Fuengirola y Torre del Mar, los únicos municipios que hasta ahora lucen este distintivo en sus respectivas oficinas.

Al acto de entrega de la certificación asistieron el alcalde de Frigiliana Alejandro Herrero, la concejala de turismo Carmen Cerezo, el delegado de OCA CERT en Andalucía, Juan Sánchez y Davinia Macías, técnico en sistemas de gestión de Q-Innovate Consultores. En sus palabras, la edil de turismo no olvidó a su predecesora en el cargo, Sofía González, quien pusiera en marcha el proceso de obtención del distintivo, así como al personal de la oficina de turismo cuyo esfuerzo en mejorar ha situado a la oficina de local a la cabeza en lo que a servicio y atención turística se refiere.

Para Frigiliana la obtención de la Q significa un logro, pues ésta es la marca que representa la calidad en el sector turístico español, aportando a la localidad prestigio, diferenciación, fiabilidad, rigurosidad y promoción. El proceso de estricta auditoría y adecuación a las normas y exigencias de la marca aseguran que la oficina prestará a sus usuarios un servicio avalado por la calidad y la profesionalidad con el objetivo final de que los visitantes tengan la mejor experiencia turística posible gracias a la seguridad que proporciona el distintivo Q.

La edil de turismo señaló que este compromiso con la calidad se renueva año tras año, y aseguró el esfuerzo y trabajo del ayuntamiento en este sentido, con la firme voluntad de apostar por el turismo como motor de desarrollo.

Para Carmen Cerezo estar entre los seis municipios malagueños que tienen el distintivo “supone una gran satisfacción porque reconoce el esfuerzo llevado a cabo para hacer posible que la calidad siga siendo nuestra marca de distinción y una herramienta para luchar contra la estacionalidad del sector para movernos a un modelo turístico sostenible”.

La apuesta por la calidad y la obtención de este distintivo reflejan el esfuerzo del área de turismo del ayuntamiento para que Frigiliana siga a la cabeza de la calidad turística, manteniendo todos sus atractivos en cuanto a conservación y limpieza del municipio, sin olvidar el potencial de los eventos que organiza, a lo que ahora se añade la profesionalidad del servicio de atención al turista con el propósito de hacer la visita a Frigiliana más agradable si cabe.

Cerezo concluyó su alocución recordando que durante sus meses como concejala de turismo la obtención de la Q ha sido un objetivo que a partir de este momento se convierte en un compromiso que, según sus palabras, beneficiarán a todos los vecinos que se relacionan directa o indirectamente con el turismo.

Por su parte, Juan Sánchez delegado de OCA-CERT en Andalucía felicitó a Frigiliana por la apuesta clara y decidida para la obtención de la Q de calidad turística, destacando la valentía no solo de someterse al proceso de implantación, sino también al de certificación, asumiendo el reto de abrir las puertas de la oficina de turismo a los auditores. En sus palabras, el delegado también hizo énfasis respecto al procedimiento para la certificación, que en el caso de Frigiliana no solo cumple los estándares españoles o europeos, sino que se ha concedido en base a la reciente norma ISO de carácter internacional para la certificación de oficina de información turística, que expone estrictos requisitos para la prestación del servicio dentro y fuera del horario de atención al público, haciendo necesario un importante refuerzo de la gestión on-line y no presencial de la misma

“La OIT debe tener un contacto periódico con los proveedores de servicio en el destino, así como con otras partes interesadas, con el fin de establecer las estrategias y los programas de comunicación que debe desarrollar la OIT.

Debe desarrollarse un estudio del perfil del visitante, con el fin de establecer las mejores acciones de promoción y comunicación del destino.”