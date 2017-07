El PSOE pide al pleno de la Diputación que exija a la empresa adjudicataria de La Malagueta que aplique la rebaja del IVA en las entradas de los toros

24.7.2017 - 19:06 - Redacción

El PSOE pedirá mañana al pleno de la Diputación que exija a la empresa adjudicataria de La Malagueta que aplique la rebaja del IVA del 21% al 10% en las entradas de los toros. Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el presidente y portavoz del grupo socialista, Francisco Conejo, que ha adelantado que el PSOE ha registrado una moción urgente que se debatirá en el pleno que se celebra mañana sobre esta cuestión.

Los socialistas pretenden que el pleno del ente supramunicipal exija a la empresa adjudicataria el cumplimiento adoptado por la Junta de Gobierno el 12 de julio por el cual se le insta a que el precio de las entradas y abonos de los festejos taurinos en la Plaza de La Malagueta para la Feria de Agosto 2017 se establezca con un tipo impositivo de IVA del 10%, tal y como dicta la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Además, los socialistas plantean que el pleno exija al equipo de gobierno que, en caso de que la empresa adjudicataria no cumpla y se mantenga el tipo impositivo del 21% para los abonos y las entradas, inicie el procedimiento para la rescisión del contrato administrativo por incumplimiento de éste. Conejo ha anunciado que el PP ya ha trasladado su intención de apoyar esta iniciativa y espera también contar con el apoyo del resto de grupos.

“Si el Gobierno de España ha decidido bajar el tipo impositivo del 21% al 10% para determinados espectáculos como las corridas de toros no se entiende que los empresarios de la plaza de toros de La Malagueta se nieguen a bajar ese tipo impositivo que lo que pretende es facilitar precios económicos para que acudan más aficionados y aficionadas a los festejos taurinos de nuestra Feria”, ha señalado Conejo. “Me pregunto si acaso los empresarios taurinos que gestionan la plaza de toros de La Malagueta son los primeros que quieren acabar con los toros en esta provincia. Si los empresarios son los primeros que no quieren facilitar precios económicos para fomentar la asistencia de los aficionados podemos llegar a la conclusión de que son los primeros que quieren acabar con la fiesta de los toros en la provincia. No se entiende que durante los últimos años este sector haya pedido al Gobierno de España y a las administraciones públicas medidas para facilitar que los aficionados acudan a los festejos taurinos y cuando se toman acuerdos en esa dirección resultan que se niegan a aplicarlos y que quieren mantener los mismos precios”, ha expuesto el dirigente socialista.

En este sentido, ha manifestado que “lo más grave es que la empresa adjudicataria de la plaza de toros de La Malagueta se quiere quedar con un 11% más de beneficio”. “Es inadmisible e inaudito que la empresa que gestiona La Malagueta no sea la primera que haya aplaudido la decisión de bajar el tipo impositivo del 21% al 10% y lo esté aplicando para que los aficionados tengan unos precios más económicos y pueda asistir más aficionados a los festejos”, ha dicho.

Conejo ha recordado que la venta de entradas para los festejos taurinos de la Feria de Agosto en la plaza de toros de La Malagueta ha comenzado envuelta en un conflicto entre la empresa adjudicataria de la explotación del coso y la Diputación Provincial, su propietaria, sobre el tipo de IVA a aplicar. La Diputación de Málaga, en sesión de la Junta de Gobierno del 12 de julio, aprobó la nueva tabla de precios de los abonos y entradas para la feria taurina de este año con la rebaja del IVA del 21% al 10%, en cumplimiento de los cambios introducidos por los Presupuestos Generales del Estado de 2017, en vigor desde el pasado 1 de julio, que establecen un tipo del 10% para los espectáculos culturales en vivo como los festejos taurinos, los conciertos, el teatro o el circo.

Pese a la decisión de la institución provincial, la empresa adjudicataria, Toros del Mediterráneo, mostró su desacuerdo y comenzó a vender a mediados de este mes de julio los abonos y entradas con un precio que incluye el 21% de tipo impositivo de IVA. La Diputación ha recordado a la adjudicataria en una reunión la obligación de cumplir con el acuerdo de la Junta de Gobierno, pero ésta, según informó el viernes 21 de julio, ha interpuesto un recurso de reposición contra éste, con el argumento de que el pliego de condiciones -en su ANEXO 1, apartado C- de la adjudicación determinaba el precio final de las entradas, calculado con un 21% de IVA, el vigente en el momento de su redacción y que la Diputación no puede obligarla a poner otros precios que no sean los inicialmente recogidos en el pliego de condiciones.

Conejo ha señalado que la Unión Taurina de Abonados de Málaga (UTAMA) ha denunciado ante la Junta de Andalucía a la empresa adjudicataria por incumplimiento del reglamento taurino al mantener el tipo impositivo del 21% y no el 10%. UTAMA ha instado a la administración autonómica a que garantice “la publicación, exposición y cobro de localidades” con los precios fijados por la Junta de Gobierno de la Diputación, siendo ésta una condición indispensable para autorizar los festejos taurinos de la Feria de Málaga.

Los abonados aseguran que el Reglamento Taurino de Andalucía, en el artículo 16, señala que en el documento de solicitud para celebrar un festejo taurino se debe hace constar: “El cartel del festejo previsto, en el que se indicará: el número, clase y procedencia de las reses a lidiar; nombre de los espadas o, en su caso, rejoneadores; número y clases de los billetes, precios de los mismos y lugar, día y hora de venta al público”. Según UTAMA eso no se está cumpliendo ya que los precios publicados en la web o en la taquilla no son oficiales y, por tanto, sus derechos como consumidores estarían siendo vulnerados. Esta denuncia tendrá que ser resuelta en los próximos días por el servicio provincial de espectáculos taurinos y juego de la Junta de Andalucía.

En el pliego de cláusulas administrativas particulares por el cual la Diputación adjudicó el contrato de ‘Organización y Gestión de los festejos taurinos a celebrar, en la Plaza de Toros de la Malagueta, durante la Semana Santa y Feria de agosto y promoción y apoyo a la Escuela Taurina Provincial’ en el punto 25, apartado D señala que serán causa para la rescisión del contrato “el incumplimiento por el contratista de cualquiera de las obligaciones esenciales contenidas en los documentos contractuales”. Entre esas obligaciones se incluye que todos los festejos se celebren con “sujeción estricta a lo dispuesto en el Reglamento Taurino de Andalucía” y el Reglamento de Espectáculos Taurinos.