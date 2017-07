Málaga es la provincia española que más recauda por multas de tráfico, según el PSOE

27.7.2017 - 14:39 - Redacción

El secretario general del PSOE de Málaga y diputado socialista, Miguel Ángel Heredia, ha denunciado que Málaga es la provincia española donde el Gobierno del PP más recauda por multas de tráfico y la segunda donde Tráfico más denuncias interpone. Según una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno, la Dirección General del Tráfico ha puesto en el primer semestre del año en Andalucía casi 512.000 multas, el 25% de todo el territorio nacional, lo que equivale a 3.000 multas al día o 125 multas cada hora. El secretario general del PSOE de Málaga y diputado socialista, Miguel Ángel Heredia, ha denunciado que Málaga es la provincia española donde el Gobierno del PP más recauda por multas de tráfico y la segunda donde Tráfico más denuncias interpone. Según una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno, la Dirección General del Tráfico ha puesto en el primer semestre del año en Andalucía casi 512.000 multas, el 25% de todo el territorio nacional, lo que equivale a 3.000 multas al día o 125 multas cada hora.

En concreto, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 21 de junio de este año el Gobierno ha recaudado por multas de tráfico en las carreteras nacionales en Andalucía más de 17 millones de euros. Donde más recauda es en la provincia de Málaga (4,8 millones), seguido de Sevilla con 3,2 millones, Córdoba con casi 3 millones, Cádiz con 2,2 millones, Jaén con más de 2 millones, Huelva con más de 800.000 euros, Granada 764.000 euros y Almería casi 300.000 euros.

“Lo más grave es que Málaga es la segunda provincia española donde la Dirección General de Tráfico más multas pone y la primera donde el Gobierno más recauda por este concepto”, ha señalado Heredia en rueda de prensa. En este sentido, ha detallado que en el primer semestre de este año, hasta el 21 de junio, Tráfico ha interpuesto 137.527 multas; es decir, más de 800 multas diarias a los malagueños, y fruto de esas multas el Gobierno ha recaudado en Málaga un total de 4,8 millones de euros.

“¿Cómo siendo Málaga la sexta provincia en población, somos la segunda donde más se multa, casi como Madrid que tiene 4 veces más población? ¿Y cómo es posible que Málaga sea la provincia donde el Gobierno más recauda por multas? Rajoy está haciendo negocio a costa del bolsillo de los malagueños y las malagueñas”, ha criticado.

Según Heredia, “no sólo eso, sino que además lo que recauda por multas no incide ni en el aumento de la seguridad de las carreteras, ni en la mejora de las infraestructuras, ni en resolver los proyectos pendientes en materia de carreteras”. De esta forma, ha expuesto que lo hemos podido comprobar estos días con las kilométricas caravanas que se forman a la vuelta de las playas los fines de semana en todo el litoral. “El Gobierno dice que no tiene previsto hacer nada. El Gobierno pone la mano para recaudar el dinero de las multas, pero no resuelve los problemas en las carreteras”, ha dicho.

Así, ha recordado que la solución para uno de los mayores puntos negros en la provincia, el enlace de Benalmádena, no va a llegar hasta el 2020 según la previsión presupuestaria del Gobierno. Asimismo, ha apuntado que para los accesos a las urbanizaciones desde la A-7 en los municipios de la Costa del Sol “ni siquiera hay previsión”. “No hay ni voluntad política de abrir el peaje de la autopista de la Costa del Sol cuando se colapsa la A7. El Gobierno incluso ha descartado proyectos esenciales para evitar atascos, como construir un carril reservado para autobuses y vehículos de alta ocupación (VAO) entre Torremolinos y la capital”, ha añadido. “El Gobierno de Rajoy hace caja con los malagueños recaudando por multas más que en ninguna otra provincia, pero margina y castiga a Málaga sin las inversiones en materia de carreteras que necesita. Inadmisible”, ha afirmado.

Examinadores de tráfico

Según Heredia, el Gobierno del PP no solo no invierte en carreteras en la provincia, sino que ha recortado desde que gobierna un 18% el número de examinadores de Tráfico en Málaga. “Por eso hemos reclamado al Gobierno del PP soluciones ante la huelga de examinadores”, ha agregado.

De esta forma, ha recordado que la huelga ha reducido más del 75% de los exámenes, lo que supone unos 4.000 alumnos sin examinar desde junio y que 200 autoescuelas de la provincia estén bloqueadas. “Muchos alumnos aprovechan la época estival para obtener el carné de conducir, ya que sólo tienen tiempo libre para asistir a clases en verano. Los alumnos que no se pueden examinar, tendrán que dar más clases de lo previsto y la obtención del carné les supondrá un sobrecoste. La escasez de examinadores de Tráfico supone un grave perjuicio tanto a la ciudadanía como al sector de las autoescuelas”, ha explicado.

“Faltan examinadores y están desincentivados. El PSOE defiende las justas reivindicaciones de los examinadores, un colectivo que realiza una muy importante labor para la seguridad vial. En definitiva, exigimos al Gobierno de Rajoy que el mismo afán que tiene por recaudar por multas en la provincia lo tenga para solucionar estas cuestiones”, ha concluido.