Un gran cambio social en España

La sexualidad ya no es un tema tabú, y dicho efecto es algo que se ve y se nota en todos los ámbitos.

29.7.2017 - 7:29 - Redacción

Con el paso de los años hemos visto cómo recientemente se ha producido un cambio evolutivo en cuanto al pensamiento y la mentalidad de la sociedad que ha supuesto un gran cambio en la misma, al que ineludiblemente debemos de hacer mención.

Este, está relacionado de forma directa con la sexualidad, así como la forma en que esta es vivida o incluso hablada, vista… Anteriormente, era algo casi prohibitivo en todos los aspectos, pero ahora se vive de forma mucho más natural, integrándola en todos los ámbitos de la vida tanto a nivel personal, como profesional. Como podemos ver en cualquier blog de sexualidad que trate sobre el tema, aquellas que en mayor medida se han visto liberadas y beneficiadas con este cambio tan radical han sido las mujeres, ya que el género femenino por fin ha podido deshinibirse y actuar en según qué situaciones tal y como ellas quieran, sin miedo a las etiquetas o al qué dirán, viviendo así su sexualidad al máximo y disfrutándola al mismo nivel, tal y como debe de ser según el pensamiento liberal actual donde cada persona es quien decide qué hacer con su propio cuerpo.



Esto ha desembocado en que muchas de ellas hayan adaptado una nueva forma de vida en el ámbito personal, y a veces también en el profesional, en pos de aprovechar su cuerpo para ganar dinero a la par que divertirse en el proceso, sacando rentabilidad del hecho de que la figura femenina es uno de los servicios más buscados y mejor pagados dentro del mundo de los negocios. Ya sea a través de los masajes eróticos, los bailes exóticos en salas para adultos o inclusive la venta de los servicios que pueda proporcionar el placer carnal a modo de chica de compañía éstas tan solo buscan liberarse de tantas ataduras y problemáticas que las han contenido durante años, y de paso ganarse la vida con ello.

LAS ESCORTS DE LUJO, EL SECTOR MÁS BENEFICIADO EN ESTE CAMBIO

A raíz de esto, ha nacido un servicio muy potente y demandado como lo es el de las escorts de lujo, chicas que exponen sus cualidades y habilidades más relevantes en webs como Escortsfactory y les ponen un precio para que así los hombres que requieran de una chica de compañía refinada, con buenos modales, buen gusto, estudios, etc. Para cualquier tipo de evento, trabajo y/o necesidad pueda encontrar siempre el mejor perfil para ello. Sin complejos ni mucho menos vergüenza alguna de su trabajo, estas chicas son muy valoradas además en el mercado, por lo que su cotización es también muy alta, obteniendo un nivel y calidad de vida importante en el proceso. Y es que es mucho más recurrente de lo que a priori pueda parecer la necesidad que tienen gran cantidad de hombres de prestigio a la hora de contratar este tipo de servicios, ya sean simples secretarias para un evento, o una acompañante personal para un viaje de negocios, alguna mujer que se haga pasar por su pareja en un evento familiar, una acompañante para una cena empresarial de gala, etc. Evidentemente antes de realizar la contratación de la susodicha escort, se habla de los servicios que se requieren de la misma, y las prestaciones que esta está obligada a ofrecer al cliente, momento en el cual además se aprovecha para negociar qué tipo de procedimientos a nivel íntimo y personales se aceptan o no durante el proceso, ya que y aunque las características por las cuáles se contrate a una chica de compañía de lujo sean sus aptitudes a nivel de idiomas y/o presencia, éstas saben de antemano del interés del cliente en sus servicios a nivel carnal.