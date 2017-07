Un bronco Pleno cierra el curso político en Vélez-Málaga

31.7.2017 - 10:43 - Redacción

Arrancó el Pleno con la modificación del Orden del Día a petición del alcalde que quiso que el punto diez, la comparecencia del propio regidor alcalde para hablar de la Policía Local veleña, pasó al punto primero. Tras afirmar el alcalde Antonio Moreno Ferrer que comparecía por voluntad propia ya que no se cumplían los requisitos que marca el Reglamento para hacerlo por la petición del PP cedió la palabra al portavoz del PP, Delgado Bonilla. Este basó su intervención en la inseguridad que se había creado por la situación de la Policía Local llegando a afirmar que “ha habido un grave riesgo para la seguridad de las personas”.

Los diversos portavoces de IU, GIPMTM y PA incidieron en que no existía este riesgo y que la situación venía desde que Delgado Bonilla era alcalde. Cerró este punto el alcalde que si entró en el fondo del problema laboral enseñando el acuerdo firmado en su día con los Sindicatos Policiales y que se está cumpliendo. El alcalde leyó el acuerdo y los diversos partes del Jefe de la Policía Local y negó que la Comandancia hubiera estado cerrada. Un punto este que solo sirvió para calentar los ánimos de los concejales y del público asistente en el Salón, la mayoría policías.

“Moreno Ferrer entra en el fondo del acuerdo laboral y dice “que se está cumpliendo” y que la situación viene desde que Delgado Bonilla era alcalde”

Ya en el Orden del Día el Reconocimiento Extrajudicial de deudas siguió con el ánimo caliente y suscitó un debate agrio entre el PP y el resto de los grupos. Al final, se aprobó con los votos del Gobierno la abstención de IU y el voto en contra del PP.

Una propuesta del PP para invertir el dinero de Diputación (1.044.000 euros) fuera invertido en el desdoblamiento de la carretera de Torrox fue rechazada por el Gobierno que, admitiendo la necesidad de esta inversión, anunció que los proyectos que se iban a financiar serían la peatonalización del centro de Vélez-Málaga con 850.000 euros y el resto, 200.000 euros, para finalizar la peatonalización de la Calle del Mar en Torre del Mar. El PP votó en contra e IU se abstuvo.



El quitar la tasa que el Ayuntamiento cobra por las Bodas Civiles fue propuesto por IU y rechazada por todos los grupos políticos.

Dos mociones institucionales para recuperar las chumberas y para proteger al camaleón común fueron aprobadas.



Otra moción del PP para hacer una propuesta a la Junta de Andalucía para cómo invertir los 1.088 millones extras que va a recibir del Estado cerró la parte resolutiva del Pleno. Fue rechazada por todos los grupos excepto el PP.



La parte de control pasó sin debate y se dio cuenta del estado de ejecución del presupuesto, los decretos y resoluciones de Alcaldía y las actas de Junta de Gobierno.



En Asuntos Urgentes, el PP planteó declarar a Vélez ‘Libre del Impuesto de Sucesiones’ e IU otra para pedir que el servicio andaluz no elimine los puntos de Urgencias en la Sanidad Pública. Esta segunda propuesta suscitó un debate acerca de la Sanidad andaluza en el que se repitieron los argumentos de siempre; Para el PP el desmantelamiento de la Sanidad es una realidad y para los socialistas es justo lo contrario y lo que se pretende es fortalecer las urgencias con nuevos puestos de trabajo. La votación fue con el voto favorable de PP, IU, PA, GIPMTM y concejal No Adscrito y el único voto favorable fue el socialista. La propuesta del PP no pasó el trámite de la urgencia.