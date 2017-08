Un buen Vélez gana al Algeciras y se lleva su trofeo (3-1)

3.8.2017 - 21:29 - Juan Morales

El Vélez Club de Fútbol disputaba en la tarde de este jueves su trofeo. Lo hacía ante un viejo conocido, el Algeciras Club de Fútbol, que llegaba al Vivar Téllez con toda su artillería y algún que otro ex del equipo de Cazorla.

El Vélez, por su parte, salía con los más habituales de esta pretemporada. Un plantel que está siendo del gusto de Cazorla a la hora de hacer el once de la primera mitad.

Pero las probaturas no salieron bien de inicio, ya que el Algeciras vio puerta pronto. Lo hizo tras una jugada a balón parado, remate medido con la cabeza de Pablo de Castro y cero a uno para los gaditanos.

El Vélez, lejos de venirse atrás, empujó para acercarse a la meta rival. De hecho la tuvo clara en el 12′, pero el remate desde la frontal de Dani González se marchaba fuera por poco.

Unos y otros la buscaban con ahínco, pero las más claras eran las del Algeciras, que llegana con claridad, obligando a Iván a tener que lucirse en más de una y sacar, mano a mano, una gran entrada de los visitantes.

Y volvía a atacar claramente el Algeciras en el 38′, mandando al larguero un disparo fuerte de Ganet. Jugada que daría lugar a un contragolpe y mano a mano de Zule con el meta almeriense que no acabó dentro de la red por poco.

De ahí al descanso, que fue un alivio para los jugadores a pesar de que el valor no fue el de otras veces en la capital de la Axarquía.

En la reanudación, el Vélez dejaba en el vestuario a Dani Segura, sustituido por García Márquez, y a Emilio Guerra, entrando en su lugar el torreño Javi Molina. Fue este, precisamente, quien a los tres minutos tenía la primera ocasión de la segunda mitad. Un centro en el que estuvo a punto de engancharla, pero el Algeciras repelió con contundencia el balón que Molina preparaba en el área chica.

El Vélez seguía intentándolo y finalmentelo consiguió. Nacho lo hacía a la hora de juego tras un centro desde la derecha que remataba de cabeza a la escuadra para hacer el uno a uno.

Y seguía a la carga y la volvería a tener en las botas de Javi Molina, quien en el 65′ tuvo una ocasión clara para adelantar al Vélez, pero la suerte no estuvo de cara.

Pero estaba al llegar. Y llegó. Molina era el encargado de firmar el dos a uno, darle la vuelta al partido y poner las cosas de cara para un Vélez que mandaba en el ’72 y que sentenciaba en el ’73 con el segundo de Molina, que suma su cuarto tanto en tres partidos.

El Vélez dominaba el centrondel campo y lo hacía gracias al control de Popo, que fiel a su estilo templaba el juego para relajar y dar tiempo a reponerse a los de arriba.

El partido no dio para mucho más. Hasta el final fue un constante toma y daca que no sirvió para que el Vélez no levantara este jueves su trofeo. Su rival, por otro lado, dio la cara en la primera mitad pero se vio superado en la segunda por los de Cazorla, más rápidos e incisivos y mucho mejor de cara a puerta.

El próximo compromiso de pretemporada será el sábado a las 21:00 horas ante el Centro de Deportes de El Palo en el Vivar Téllez.