El mercado de apuestas deportivas se reactiva con el inicio de los partidos de la Liga

9.8.2017 - 17:11 - Redacción

Las apuestas deportivas son el segmento del sector del juego online que tiene el mayor porcentaje en cantidades jugadas y en número de apostadores, comparado con el porcentaje de casino y póker online, por ejemplo. Esto no es nada sorprendente y nuevo y sobre todo en un país como España con tanta tradición en las apuestas de todo tipo – loterías y quinielas – y con tanto amor por el deporte que unido con las apuestas se convierte en una mezcla emocionante.

El Real Madrid acaba de ganar su tercera Supercopa de Europa y el inicio de la nueva temporada de la Liga ya está muy cerca – todos los aficionados al fútbol están impacientes por poder empezar a ganar en sus apuestas favoritas mientras disfrutan las victorias de su equipo preferido. Pero si eres apostador principiante y no sabes dónde encontrar las mejores casas de apuestas deportivas online ¿dónde buscarás? Existen muchas diferencias entre las páginas web que ofrecen apuestas online y por tanto uno debe tener mucho cuidado cuando se trata de arriesgar su dinero en una apuesta. Te puedes informar muy bien en www.casadeapuestasonline.es donde no solo encontrarás las mejores plataformas, sino que también unos consejos profesionales para no perderte con tantas ofertas numerosas de bonos de bienvenida y otras promociones.

En este tipo de webs, como la mencionada, uno se puede orientar más rápidamente en el mercado y conocer fácilmente los mejores operadores con sus respectivas ofertas. Porque no se trata solo de los bonos que se entregan a los recién llegados – hay criterios que hay que tener en cuenta antes de escoger el portal. Estos pueden ser las extras, por ejemplo, que facilitan a los apostadores a la hora de apostar, como la calidad de las aplicaciones móviles o la posibilidad de apostar en directo con la ayuda de una retransmisión en vivo del evento deportivo en la misma página del operador.

Otra cosa en tener en cuenta son los mercados de apuestas – la variedad de eventos para apostar es una gran ventaja porque a veces las oportunidades están justo en los partidos de las ligas internacionales. Cuanto mayor sea la selección de deportes y mercados, mayor será la probabilidad de encontrar el evento que te resulte más familiar para hacer tu pronóstico ganador. Las cuotas son otro punto importante que hay que mirar ya que estas determinan la cantidad de las posibles ganancias. Las casas de apuestas proporcionan mayores cuotas cuando creen que las probabilidades de ganar la apuesta son menores y, al contrario, cuanto menor sea una cuota mayor es la probabilidad de ganar la apuesta.

Además del próximo inicio de los partidos de la Liga española de fútbol, también empiezan los partidos de los campeonatos de la UEFA y la Champions. Y aunque el fútbol es el rey en las apuestas, también se puede apostar a otros deportes populares como el tenis o el baloncesto que también ofrecen una amplia gama de distintos tipos de apuestas rentables.

Y a pesar de que existen personas que son verdaderos apostadores profesionales que se ganan la vida con la ayuda de las apuestas deportivas, la gente debe tener cuidado con este tipo de actividades ya que pueden costar muy caro para la economía familiar o personal. Por lo tanto, siempre conviene informarse bien antes de probar cualquier tipo de juego online y recomendamos fuertemente una mayor responsabilidad y precaución ante este tipo de inversión divertida.