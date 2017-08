La ONCE dedica un cupón a la Cueva del Tesoro

11.8.2017 - 11:26 - Redacción

La ONCE dedica el cupón del próximo lunes,28 de agosto, a la Cueva del Tesoro de Rincón de la Victoria.El director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, hapresentado hoy la imagen de este cupón al alcalde de Rincón de laVictoria, José Francisco Salado, en un acto, celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento, en el que han participado también el concejal de Turismo y Cueva del Tesoro del Ayuntamiento del Rincón de laVictoria, Antonio José Martín, y la directora de la ONCE en Vélez-Málaga, María José Gómez.Cinco millones y medio de cupones promocionan en toda Españala Cueva con una imagen que refleja la singularidad y espectacularidadde su interior y el nombre de ‘Cueva del Tesoro, Rincón de la Victoria,Málaga’.Luque destacó que la Cueva del Tesoro constituye unaexcepcionalidad en el paisaje monumental natural que requiereprotección, conservación, difusión, divulgación y conocimiento. Eldirector de la ONCE en Málaga abogó también por la mayoraccesibilidad posible, dentro de las limitaciones inevitables queconlleva este espacio, “para que pueda ser disfrutado por todas laspersonas independientemente de sus limitaciones”. En este sentido, José Miguel Luque defendió el patrimonio natural y cultural de Andalucía como una fuente de desarrollo social y económico y abogóporque sea también un garante de la igualdad de oportunidades.

Por su parte, Francisco Salado ha destacado la importancia deesta acción como una potente herramienta turística de promociónnacional de la imagen de la Cueva del Tesoro, gracias a la que sedistribuirán cinco millones y medio de cupones con la imagen de estemonumento natural por toda España.El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad,por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior yposterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tresy dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así comoreintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.