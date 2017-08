La Diputación promueve proyectos de 3,6 millones de euros para optimizar el alumbrado público en 54 municipios

14.8.2017 - 9:42 - Redacción

La Diputación de Málaga ha presentado varios proyectos para mejorar la eficiencia energética en las infraestructuras de 54 municipios mediante la renovación del alumbrado público de los mismos. El último pleno de la institución provincial dio luz verde a la presentación de esta iniciativa a la convocatoria de proyectos de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020.

Los proyectos -en los que han trabajado conjuntamente el servicio de Recursos Europeos y la delegación de Fomento e Infraestructuras de la Diputación- se han presentado por comarcas, suponen una inversión global de 3,6 millones de euros, y se ha solicitado una cofinanciación del 80% por parte del FEDER.

El grueso de las actuaciones (cifradas en tres millones de euros) contempla la renovación del alumbrado público, con la sustitución de casi 7.000 puntos de luz por otras luminarias más eficientes con tecnología LED y equipos con regulación programable, mejorando de esta manera la eficiencia energética de la instalación. Con ello, se conseguirá reducir el consumo en más del 70%.

En muchos casos, se actuará en calles que poseen unas instalaciones de alumbrado exterior no sistematizadas, con luminarias no adecuadas, envejecidas o deterioradas y cuyos niveles de iluminación no están acordes con la normativa vigente.

En este sentido, se contempla la colocación de luminarias tipo farol Fernandino, tipo farol Villa, tipo viario, luminaria decorativa y proyector. En todos los casos, se trata de instalaciones con tecnología LED. Serán luminarias eficientes con ópticas adecuadas que permiten una mejor distribución del flujo luminoso y que, con menor potencia con respecto a las instaladas, poseen mayor eficacia luminosa, un mayor rendimiento energético y mayor vida útil.

Actuaciones por comarcas

En la comarca de Antequera, se plantea sustituir un total de 1.178 puntos de luz, con una potencia total instalada de 195,61 KW, que suponen un consumo de energía eléctrica de 856.776,18 KWh/año, en Alameda, Campillos, Fuente de Piedra, Mollina, Sierra de Yeguas, Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario.

Las actuaciones que se desarrollarán reducirán la potencia instalada en 132,85 KW y supondrá una disminución del consumo de energía eléctrica de 627.713,13 KWh/año, lo que supone un 73,26% menos.

En la Axarquía, se plantean dos proyectos. El primero de ellos se desarrollará en Alcaucín, Colmenar, Comares, Cútar, El Borge, Iznate y Torrox, sustituyendo 896 puntos de luz. Las nuevas luminarias reducirán en un 76,36% el consumo eléctrico (que pasará de unos 547.000 KWh/año a 130.000 KWh/año.

Otra actuación se proyecta para Alfarnate, Alfarnatejo, Almáchar, Algarrobo, Árchez, Arenas, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Macharaviaya, Moclinejo, Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Totalán y La Viñuela. En esos municipios se sustituirán 2.065 puntos de luz, y se reducirá el consumo en un 77,6%.

En la zona del Guadalhorce, los municipios incluidos son Almogía, Álora, Alozaina, Carratraca, Casarabonela, Pizarra y Tolox, en los que se cambiarán 1.047 puntos de luz, que ahora consumen unos 635.000 KWh/año. Con las nuevas luces LED pasarán a consumir 188.000 KWh/año (un 70% menos).

Además, en la Serranía de Ronda se actuará en Algatocín, Alpandeire, Arriate, Atajate, Benadalid, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, El Burgo, Gaucín, Montecorto y Montejaque, sustituyendo 1.241 puntos de luz. En este caso, el nuevo alumbrado permitirá ahorrar casi un 73% del consumo.

Placas fotovoltaicas en Benarrabá, Gaucín y Jimera de Líbar

Por otra parte, la Diputación de Málaga plantea una inversión de casi 335.000 euros para la instalación de un sistema de autoconsumo fotovoltaico en diversas instalaciones de Benarrabá, Gaucín y Jimera de Líbar.

Las instalaciones se ubicarán en superficies planas del terreno o sobre cubiertas, en función de la situación y características de las zonas donde se encuentren los edificios, realizándose la inclinación y orientación necesaria sobre la estructura de aluminio ligero dispuesta.

Con ello se pretende la disminución de energía primaria demandada por los municipios, mediante la generación por energías renovables y limpias, produciéndose así mismo una reducción de las emisiones de CO2 a la atmosfera en el entorno natural donde se ubican las tres localidades.

En Benarrabá, los paneles se instalarán en la superficie del terreno dispuesta mediante estructura de aluminio para el bombeo de agua situado en calle Areneros (en la carretera MA-8303) y para el bombeo de agua desde Arroyo Hondo. Igualmente, se colocarán en la cubierta del colegio público situado en calle Sierra Bermeja.

En Gaucín, las instalaciones fotovoltaicas se colocarán en la cubierta del CEIP Guzmán el Bueno, en la cubierta del consultorio de salud situado en calle Jacobo Real y, sobre el terreno, en el diseminado El Peso, para bombeo de agua.

En Jimera de Líbar, las placas se usarán para el bombeo de agua en las afueras del municipio, cerca de la calle Martín Gil; para el hotel de gestión municipal ubicado en la calle Mártires de Igueriben y para la piscina municipal.

Alumbrado y señalización exterior

Paralelamente, se propone un proyecto de renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior de Gaucín y de Jimera de Líbar (que afectará a 353 luminarias), cifrado en unos 280.000 euros. En estos casos, se busca reducir el consumo de energía eléctrica en, al menos, un 30% y regular los niveles de iluminación según diferentes horarios nocturnos y tipos de vías.

En Gaucín, afectará a diferentes calles con la colocación de luminarias LED de farol tipo Villa. Y, en el caso de Jimera de Líbar, se instalarán proyectores tipo LED en instalaciones deportivas municipales, en concreto en el campo de fútbol y una pista de pádel.