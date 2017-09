El PSOE exigirá al Gobierno en el Congreso que antes de finales octubre se reanuden las obras de la depuradora de Nerja

4.9.2017 - 8:35 - Redacción

El diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha anunciado hoy que va a registrar en el Congreso de los Diputados una iniciativa exigiendo al Gobierno de Rajoy que como muy tarde en octubre se reanuden las obras de la depuradora de Nerja. Heredia considera un “insulto” a los ciudadanos de Nerja que las obras lleven más de cuatro meses paralizadas y no haya “el más mínimo interés” por parte del Gobierno del PP por reanudarlas.

El diputado socialista ha criticado que las obras de la depuradora de Nerja, que comenzaron en enero de 2014 y deberían haber finalizado hace ahora un año, “acumulan retrasos y promesas incumplidas del Gobierno PP”. “El Gobierno de Rajoy se comprometió a que esta depuradora estaría plenamente operativa en junio de 2016. No sólo no ha sido así, sino que con la quiebra de la empresa adjudicataria no hay ni fecha de terminación”, ha afirmado.

“Nerja tiene el dudoso honor de seguir siendo el único gran municipio del litoral malagueño que sigue vertiendo al mar sus aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento previo, las obras de la depuradora llevan paralizadas desde principios del pasado mes de abril, a raíz de los problemas financieros de la empresa adjudicataria, Isolux-Corsán-Corviam”, ha explicado Heredia. Asimismo ha recordado que la entidad está en concurso de acreedores desde principios de julio, con una deuda de más de 1.600 trabajadores. Hace unos días anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 441 empleados sobre una plantilla que roza los 4.000 trabajadores.

El dirigente socialista ha señalado que los trabajos fueron adjudicados por el Ministerio de Medio Ambiente en 23,4 millones de euros. Sin embargo, a las actuaciones pendientes hay que sumar un proyecto complementario, que aún no está culminado, para incorporar ocho puntos de vertidos no previstos en el proyecto de ejecución aprobado. En un principio, se estimaba que esto supondría un sobrecoste de 2,2 millones. Tras la quiebra de la adjudicataria, el Ministerio de Medio Ambiente está estudiando, fundamentalmente, dos opciones para poder reanudar los trabajos.

Para Heredia, la realidad es que “tras seis años de gobierno del PP, Nerja continúa siendo el único municipio de la Costa del Sol que no depura sus aguas residuales” porque “la gestión del Gobierno del PP en este sentido ha sido un fracaso”.

Por ello, ha vuelto a exigir al Gobierno que “de una vez por todas acabe con el mayor punto negro en materia de saneamiento” que tiene, según ha dicho, la provincia de Málaga y la Costa del Sol. “Para que la Costa del Sol sea un destino de excelencia hay que eliminar de una vez por todas el gran punto negro del saneamiento, que está en Nerja”, ha concluido.